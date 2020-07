[Fête Nationale] Lundi 13 juillet 2020, le W propose un karaoké live

Lundi 13 juillet 2020 à 19h30, à l’occasion de la Fête Nationale, le W accueille Samvel Jukebox pour un karaoké live !

Le principe est simple : c’est au public de choisir parmi une longue liste de chansons et de titres variés les morceaux qui l’enchante. 1000 musiques au programme : de quoi passer une folle soirée en chansons au W, qui ouvre ses portes exceptionnellement ce lundi à partir de 16h pour l’occasion.

Pour les plus audacieux qui désireront pousser la chansonnette, des micros, nettoyés à chaque passage seront mis à disposition du public. Et pour ceux qui désirent chanter la Marseillaise en l’honneur du 14 juillet, elle fait évidemment partie du répertoire ! Compte tenu des mesures prises contre la propagation du virus, il est fortement conseillé de réserver (ledoublew@gmail.com ou 06 67 99 11 13) et de venir équipé d’un masque.

Infos pratiques

Le W

62, rue des Sarrazins à Lille

entrée gratuite

Les micros seront nettoyés après chaque passage

N’oubliez pas de prendre votre masque !

Source & image : DR / © Le W