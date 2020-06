[Fête de la Musique] Dimanche 21 juin 2020, Le W propose une journée musicale

Dimanche 21 juin 2020 dès 10h, à l’occasion du week-end de la Fête de la Musique, le W propose une journée musicale !

De 10h à minuit, le W vous accueille (comme tous les dimanches). Si le soleil est au rendez-vous, vous pourrez profiter toute la journée de leur terrasse intérieure !

A 18h : Aurelie Zelie Acoustic Duet feat Jeff Bachun (Duo piano voix pop / soul)

Composé de deux artistes éclectiques réunis autour d’une musique groove et lounge entre pop 80S et soul anglophone, ils vous feront vibrer sur des reprises de Stevie Wonder, Otis Redding, Phil Collins, Toto, Mickael Jackson, Amy Winehouse, Rihanna…

A partir de 21h : DJ Funkytown va faire grimper la température, avec un set spécial funk / electro funk !

Infos pratiques

Le W

62, rue des Sarrazins à Lille

entrée gratuite

N’oubliez pas de prendre votre masque !

Possibilité de réservation (groupes de 10 personnes maximum) par téléphone au 06 67 99 11 13 sur le Facebook du W, ou par mail (ledoublew@gmail.com).

Source & image : DR / © Le W