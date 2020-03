[Festival Séries Mania 2020] Made in USA, Séances Spéciales, Nouvelles Saisons Inédites…

Du vendredi 20 mars au samedi 28 mars 2020, Lille va accueillir la 3ème édition du festival « Séries Mania ». Une occasion de découvrir des séries inédites grâce à plus de 100 projections gratuites. Cet événement porté par la Région, la MEL et la ville de Lille, soutenu par le Ministère de la Culture et le Centre National du Cinéma (CNC) est dirigé par Laurence Herszberg (créatrice du Festival Séries Mania), et présidé par Rodolphe Belmer.

Séries Mania, c’est 9 jours d’animations, de culture et de fêtes dans toute la ville de Lille, sa métropole et sa région. En plus des projections proposées lors de l’événement, Séries Mania Lille offre aux festivaliers une riche programmation événementielle dans de nombreux lieux : expositions, dédicaces, soirées… viendront rythmer le festival.

Ouverture de la réservation en ligne sur www.seriesmania.com >>> à partir du 06 mars 2020



Made In USA

Une sélection de huit séries américaines récentes, inédites ou en avant-première de leur diffusion française.

Première Française

Briarpatch (États-Unis – 2019)

– création & scénario Andy Greenwald adapté du roman de Ross Thomas

– avec Rosario Dawson, Jay Ferguson, Edi Gathegi, Brian Geraghty, Kim Dickens

– production Universal Content Productions, Paramount Television pour USA Network

Séries Mania : Une série pulp aux accents de film noir, produite par Sam Esmail, avec Rosario Dawson enquêtant sur la mort de sa sœur dans une ville corrompue du Texas où errent des animaux évadés du zoo local.

Première Française

Evil (États-Unis – 2019)

– création & scénario Robert King, Michelle King

– avec Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi, Michael Emerson, Brooklyn Shuck, Skylar Gray, Maddy Crocco, Dalya Knapp

– production CBS Television Studios, King Size Productions

– diffusion CBS Television Network & TF1

Séries Mania : Une série policière teintée de fantastique, de religion et d’exorcisme signée Michelle et Robert King, créateurs de The Good Wife. Avec Mike Colter, ex-Luke Cage.

Première Française

Godfather of Harlem (États-Unis – 2019)

– création & scénario Chris Brancato

– avec Forest Whitaker, Vincent D’Onofrio, Giancarlo Esposito, Iffenesh Hadera

– production ABC Signature Studios

– diffusion Epix

Séries Mania : Par le créateur de Narcos, Chris Brancato, un biopic du parrain de Harlem aux prises avec la mafia italienne, et le mouvement des droits civiques mené par Malcom X. Avec Forest Whitaker et Giancarlo Esposito.

Première Française

Looking for Alaska (Qui es-tu, Alaska ?) – (États-Unis – 2019)

– création Josh Schwartz

– scénario Josh Schwartz, Warren Hsu Leonard adapté du roman de John Green

– avec Charlie Plummer, Kristine Froseth, Danny Love, Jay Lee, Sofia Vassilieva, Landry Gender, Uriah Shelton, Jordan Connor

– production Paramount Television Studios pour Hulu

Séries Mania : Une série mettant en scène des adolescents atypique et émouvante, adaptée d’un roman culte de John Green (Nos étoiles contraires) par Josh Schwartz, le créateur de Newport Beach et Gossip Girl.

Première Française

The Plot against America (États-Unis – 2019)

– création & scénario David Simon, Ed Burns

– avec Winona Ryder, Zoe Kazan, Morgan Spector, John Turturro, Anthony Boyle, Azhy Robertson, Caleb Malis

– production Annapurna Pictures

– diffusion HBO & OCS

Séries Mania : Une adaptation signée David Simon de l’uchronie de Philip Roth imaginant une Amérique où le célèbre aviateur – sympathisant nazi – Charles Lindberg aurait gagné les élections face à Roosevelt !

Première Internationale

Snowpiercer (États-Unis)

– création : Graeme Manson

– scénario : Graeme Manson, Josh Friedman, Donald Joh, Lizzie Mickery, Hiram Martinez, Chinaka Hodge, Aubrey Nealon, Tina de la Torre

– avec Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Alison Wright, Mickey Sumner, Susan Park, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand, Jaylin Fletcher

– production Tomorrow Studios, CJ Entertainment

– diffusion TNT, ITV & Netflix

Séries Mania : L’adaptation sérielle du film de Bong Joon-ho, lui-même adapté de la BD culte Le Transperceneige sur ce train fou, lieu de survie et de luttes des classes, dans un monde post-apocalyptique dominé par le froid.

Première Internationale

Tales From the Loop (États-Unis – 2019)

– création & scénario Nathaniel Halpern

– avec Rebecca Hall, Paul Schneider, Duncan Joiner, Daniel Zolghardi, Jonathan Pryce

– production Fox 21 Television Studios, Amazon Studios, 6th & Idaho Productions, Indio Studio

– diffusion Amazon Prime Video

Séries Mania : Une série SF intimiste et existentielle, autour d’une société secrète cachant une machine créée pour explorer les mystères de l’univers, avec Rebecca Hall et Jonathan Pryce.

Première Française

Why Women Kill – États-Unis – 2019

– création Marc Cherry

– scénario Marc Cherry, Mary Elizabeth

– avec Lucy Liu, Ginnifer Goodwin, Kirby Howell-Baptiste, Alexandra Daddario, Jack Davenport, Sam Jaeger, Reid Scott

– production CBS, Acme Productions, Imagine Entertainment

– diffusion CBS All Access & M6

Séries Mania : Trois époques, trois femmes trahies. Un nouveau soap délicieusement subversif, avec Lucy Liu et Ginnifer Goodwin, par Marc Cherry, le père de Desperate Housewives.

Les Séances Spéciales

The Eddy – États-Unis – & France 2019

– création Jack Thorne, Glen Ballard, Alan Poul, Damien Chazelle

– scénario Jack Thorne, Rachel Del-Lahay, Hamid Hlioua, Phillip Howze, Rebecca Lenkiewicz

– avec Andre Holland, Joanna Kulig, Amandla Stenberg, Leïla Bekhti, Tahar Rahim, Randy Kerber, Ludovic Louis, Lada Obradovic, Jowee Omicil, Damian Nueva Cortes, Melissa George, Adil Dehbi, Benjamin Biolay, Tchéky Karyo, Sopico

– production Endeavor Content, Atlantique Productions

– diffusion Netflix

Séries Mania : Avant-première exceptionnelle des trois premiers épisodes réalisés par Damien Chazelle IkAl et Houda Benyamina de cette série Netflix très atypique autour d’un club de jazz du Nord-Est parisien, avec Leïla Bekhti, Tahar Rahim, Andre Holland, Joana Kulig, Amanda Stenberg. Complétée par une rencontre exceptionnelle avec les créateurs de la série [sous réserve de confirmation] : le musicien Glen Ballard, le scénariste Jack Thorne, les réalisatrices Houda Benyamina et Laïla Marrakchi, et le producteur Olivier Bibas.

Laëtitia – France – 2019

– scénario : Jean-Xavier de Lestrade, Antoine Lacomblez

– avec Marie Colomb, Sophie Breyer, Yannick Choirat, Sam Karmann, Kévin Azaïs, Noam Morgensztern, Clotilde Mollet, Guillaume Marquet

– production CPB Films, L’île Clavel

– diffusion France Télévisions (France), RTBF, RTS, TV5 Monde

Séries Mania : Adaptation par Jean-Xavier de Lestrade du livre d’Ivan Jablonka sur le terrible destin de Laëtitia dont l’assassinat en 2077 a eu un retentissement médiatique et politique national.

Our Boys – Israël – 2019

– création & réalisation Hagai Levi, Joseph Cedar, Tawfik Abu-Wael

– scénario Hagai Levi, Joseph Cedar, Tawfik Abu-Wael, Shuki Ben Naim, Yair Hizmi

– avec Shlomi Elkabetz, Jony Arbid, Adam Gabay, Or Ben Melech, Ram Masarweh, Ruba Blal, Ram Masarweh, Tzahi Grad, Michael Aloni, Lior Ashkenazi, Noa Koler

– production Keshet Studios, HBO, MoviePlus

– diffusion HBO

Séries Mania : Séance de rattrapage pour cette formidable série d’Hagai Levi, Joseph Cedar et Tawfik Abu Wahel, sur l’enlèvement de soldats israéliens et le meurtre d’un jeune Palestinien ayant embrasé en 2014 les deux pays en conflit.

Total Control – Australie – 2019

– création Darren Dale, Rachel Griffiths, Miranda Dear

– scénario Stuart Page, Kim Wilson, Rachel Perkins, Pip Karmel, Angela Betzien

– avec Deborah Mailman, Rachel Griffiths, Harry Richardson, Rob Collins, Anthony Hayes, Celia Ireland

– production Blackfella Films

– diffusion ABC

Séries Mania : Une charismatique jeune femme aborigène, projetée dans le giron de la Premier ministre RI australienne, va tenter de profiter de sa nouvelle notoriété pour défendre la cause indigène. En présence de Rachel Griffiths, actrice, cocréatrice et coproductrice de la série, et membre du Jury de la Compétition internationale. La série a fait sensation aux AACTA en décembre dernier en remportant 3 prix : Meilleure Série de l’année, Meilleure Actrice pour Deborah Mailman et Meilleure Actrice dans un second rôle pour Rachel Griffiths.

De Gaulle, L’Eclat et le Secret – Théâtre du Nord

Projection d’extraits inédits de la série événement sur la vie du Général de Gaulle, précédée de la projection de 4 épisodes de la websérie documentaire de l’INA sur De Gaulle dans les Hauts-de-France et d’une table ronde autour de la création de cette nouvelle série. La séance se terminera avec la projection des trois lauréats du concours vidéo organisé par la Région Hauts-de-France. »

Le Web en séries – Casino Barrière

Avec le soutien du CNC Talent

Séries Mania et Instagram se sont associés pour lancer un appel à projets de séries à destination des créateurs du web. Les premiers épisodes des 10 projets de séries sélectionnés sont projetés lors d’une séance spéciale en présence des talents Instagram et des réalisateurs et deux prix sont remis par un Jury dédié. »

Concert événement – Séries Mania Symphonie – Le Nouveau Siècle

Avec la participation exceptionnelle de l’Orchestre National de Lille

Le mercredi 25 mars 2020, on ne regarde plus les séries, on les écoute. Le festival Séries Mania et l’Orchestre National de Lille accordent leurs violons pour proposer un concert symphonique reprenant les plus beaux génériques et bandes originales de séries. De Mission : Impossible à Game of Thrones, en passant par Lost et Downton Abbey, voyagez en musique à travers cinquante ans de télévision culte ! ».

Nouvelles saisons inédites

Les nouvelles saisons de séries à succès présentées en avant-première.

Groom – Saison 2 (France -YouTube)

En partenariat avec YouTube Originals

Séries Mania : Par l’équipe déchaînée du Studio Bagel, le retour du plus mauvais groom de France (Jérôme Niel), qui, accompagné d’une bande de bras-cassés, va tout faire pour redorer le blason du palace dont il a hérité.

Infidèle – Saison 2 (France, Storia Télévision pour TF1)

Séries Mania : La suite de l’adaptation française de la série britannique Dr Foster – mais dont cette saison 2 est maintenant totalement indépendante – réalisée par Didier Le Pêcheur, avec Claire Keim, Jonathan Zaccaï, Chloé jouannet et Tom Leeb.

Westworld – Saison 3 (États-Unis/USA, HBO & OCS)

Séries Mania : Le retour très attendu des androïdes dans de nouvelles simulations à Los Angeles et dans l’Italie fasciste de la Seconde Guerre mondiale. Avec Vincent Cassel.

Site internet de Séries Mania

Retrouvez nos articles sur le Festival Séries Mania 2020

A suivre…

Source : Séries Mania / Images : DR