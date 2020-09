Festival International du Court Métrage de Lille du 19 au 27 septembre 2020

Du 19 au 27 septembre 2020, 20ème édition du Festival International du Court Métrage de Lille. Le Festival offre un temps de découverte autour de la création audiovisuelle en format court sous toutes ses formes (animation, fiction, nouvelles images, documentaire), de rencontres, de challenges et de projections festives. Il réserve une place privilégiée aux formes contemporaines et à l’innovation. Cette année, le Festival modifie légèrement sa formule pour s’adapter à la situation, tout en conservant son identité et les valeurs qui lui tiennent à cœur depuis 20 ans.

Au programme

Compétition de courts métrages autour de la sélection officielle : découvrez les films au gré des séances, votez pour vos coups de cœur et assistez à la remise des Prix et à la projection du Palmarès 2020 en Soirée de clôture.

Talents en Court : coup de projecteur sur les jeunes talents régionaux.

Challenges créatifs (Marathon du Court et Welcome to #11) pour les amateurs de sensations fortes, des défis créatifs pour réaliser de courts métrages en un temps (très) limité… ou sous la contrainte !

Compétitions – Du lundi 21 au samedi 26 septembre 2020

Projections en plein air à l’arrière du Palais des Beaux-Arts, à l’Auditorium (accès rue de Valmy) et à L’Hybride

Découvrez la sélection 2020 à travers 6 programmes présentant le meilleur de la création actuelle (animation, fiction, documentaire, expérimental) en 2 grandes catégories : Nationale et Internationale.

Au choix : savourez les projections en plein air avec transats et grand écran, ou profitez de la chaleur des canapés de L’Hybride !

Séance en Plein Air

Du lundi 21 au samedi 26 septembre 2020 / Arrière du Palais des Beaux-Arts (accès rue de Valmy)

Chaque soir, installez-vous confortablement dans un transat et découvrez un des 6 programmes de la compétition. Pour les plus frileux, le programme est diffusé en simultané dans l’Auditorium.

Attention : nombre de places limité, sur réservation uniquement. Réservations sur www.festivalducourt-lille.com

A l’Hybride : Duo Compétition

Du dimanche 20 au vendredi 25 septembre 2020 / L’hybride

Pour les plus passionnés, ou les plus curieux, L’Hybride propose une nouvelle formule : 2 programmes de compétition successifs, soit plus de 2h30 de courts métrages nationaux et internationaux à découvrir chaque soir, pour un véritable panorama de la création actuelle !

Entre les 2 programmes, savourez les petits plats concoctés par l’équipe l’Hybride, et profitez d’échanges privilégiés avec les réalisateurs invités (sous réserve).

Attention : nombre de places limité, sur réservation uniquement. Réservations sur www.festivalducourt-lille.com

Cette année encore, le Jury, c’est vous ! Votez pour vos films préférés et déterminez le Palmarès 2020 !

5 Prix à décerner par le public :

– Grand Prix

– 1er & 2nd Prix International

– 1er & 2nd Prix National

Soirée de clôture : annonce du Palmarès 2020, remise des Prix et projection de films primés dimanche 27 septembre 2020 à 19h, au Théâtre Sébastopol.

Attention : nombre de places limité, sur réservation uniquement. Réservations sur www.festivalducourt-lille.com

Talents en Court – Samedi 26 septembre 2020 de 13h30 à 23h

Lieu : L’Hybride

La création régionale à l’honneur ! Pitchs de projets, retours d’expérience et projection d’une sélection de courts métrages régionaux issus du nouveau catalogue Flux ! En raison du contexte sanitaire, ce rendez-vous est réservé aux professionnels et jeunes talents régionaux.

Infos et inscriptions : olivia@rencontres-audiovisuelles.org

Projection Flux (21h) ouverte au public – Attention : nombre de places limité, sur réservation uniquement.

Réservations sur www.festivalducourt-lille.com

Challenges Créatifs – Samedi 19 septembre 2020

Théâtre Sébastopol

Le Marathon du Court et le Welcome to s’associent dans le cadre du Festival International du Court Métrage de Lille pour une journée « challenges créatifs » dédiée aux concours amateurs.

48h pour vivre – Marathon du Court de 15h30 à 18h30

Découvrez les courts métrages réalisés durant la 14ème édition du Marathon du Court (du 11 au 13 septembre 2020) : à partir d’un thème tiré au sort le vendredi soir, les équipes participantes ont eu 48h (et pas une minute de plus !) pour réaliser un film de 4 minutes maximum. Les films seront notés par un jury composé de professionnels de l’audiovisuel qui récompensera les meilleures réalisations.

Projection des films puis délibération du jury et annonce du Palmarès à l’issue de la soirée (22h30).

Infos et inscriptions au Marathon : marathonducourt48h@gmail.com

Welcome to #11 – Festival de Court-Métrage à contraintes de 20h à 22h

Venez découvrir les films réalisés dans le cadre du Welcome to #11 ! Cette année, le Festival de courts métrages à contraintes a imposé les règles suivantes aux participants : réaliser un film de 8 minutes maximum, sur le thème « Étrange », et y intégrer 2 contraintes : insérer un travelling compensé + insérer un personnage imaginaire !

Projection des films puis délibération du jury et annonce du Palmarès à l’issue de la soirée (22h30).

Infos : info@welcometofestival.fr

Lieux des projections

L’Hybride

18 rue Gosselet

Théâtre Sébastopol

Place Sébastopol

Palais des Beaux-Arts

Accès rue de Valmy

Tarifs

Séances Duo compétition à l’Hybride (2 programmes) : 5€

Séances de compétition au Palais des Beaux-Arts de Lille (plein air et Auditorium) : 3€

Talents en Court / Flux : entrée libre

Soirée de clôture : entrée libre

Projection Marathon du Court et Welcome to #11 : entrée libre



Site internet du Festival International du Court Métrage de Lille

Source et image : DR – © Rencontres Audiovisuelles