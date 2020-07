[Festival CineComedies] Vendredi 02 octobre 2020, le Théâtre du Casino Barrière Lille & L’Écran Pop organisent un Cinéma-Karaoké Grease

Dans le cadre de la 3ème édition du Festival CineComedies, le Théâtre du Casino Barrière Lille & L’Écran Pop proposent un cinéma-karaoké Grease le vendredi 02 octobre 2020 à 20h30 !



Cinéma-Karaoké Grease



Quand la clique de Rydell High School débarque, l’ambiance est forcément electrifying ! Aucun moyen de résister aux mélodies entêtantes de la plus célèbre et populaire des comédies musicales. Grease l’a toujours clamé, le Rock’N’Roll Is Here To Stay alors préparez-vous à chanter comme jamais sans pouvoir vous arrêter ! Tell me more tell me more !

Au programme de la soirée :

C’est moment d’enfilez votre plus belle tenue des années 50. Vous êtes plus team Pink Ladies ou bien team T-Birds ?

A l’entrée de la salle : une pochette pleine de surprises est remise à chaque spectateur pour participer durant la séance.

Début de la soirée : un Maître de Cérémonie est présent pour faire monter la température et gagner plein de cadeaux ! Avant le lancement du film, vous pourrez participer au concours de costumes, apprendre quelques pas de danse et vous échauffer les cordes vocales !

Une fois le film lancé, à vous de vivre le film comme il vous plait, en chantant ou en dansant !

Vivez une soirée l’Écran Pop : cinéma-karaoké comme vous n’en avez jamais encore vu !

Synopsis :

À la fin des vacances d’été, les amoureux Danny Zuko et Sandy Olsson, une jeune Australienne de bonne famille, doivent se séparer. À son retour au lycée Rydell, le jeune homme retrouve sa bande, les T-birds, blousons de cuir et cheveux gominés. Les parents de Sandy ayant décidé de s’installer aux Etats-Unis, la demoiselle intègre la même école… S’ensuit un jeu du chat et de la souris entre les deux tourtereaux. Un film de Randal Kleiser Avec John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing, Jeff Conaway, Didi Conn, etc.

Durée totale de la soirée : 140 minutes.

Les billets sont en vente sur le site du Casino Barrière Lille au tarif unique de 22€ (placement libre) >>> cliquez ici !!!

Source : Casino Barrière Lille / Festival CineComedies / L’Ecran Pop / Photos & images : DR – © Festival CineComedies