Festival CineComedies à Lille du 30 septembre au 04 octobre 2020

Du mercredi 30 septembre au dimanche 04 octobre 2020, la Ville de Lille et la Région des Hauts-de-France vibreront au rythme de la nouvelle édition du Festival CineComedies, un festival entièrement dédié au cinéma comique sous toutes ses formes. À la fois populaire et cinéphile, cet événement incontournable offre un espace de rencontre et de partage entre le public et les plus grands noms de la comédie à travers des rétrospectives, des avant-premières, des masterclass et des rencontres professionnelles. En 2019, la deuxième édition a réuni plus de 20 000 visiteurs.

Au programme :

– exposition Bourvil,

– soirée anniversaire The Blues Brothers – 40 ans,

– rétrospective sur la comédie américaine des années 1980,

– soirée cinéma-karaoké spéciale Grease,

– soirée exceptionnelle Agnès Jaoui en sa présence.

L’Affiche 2020

Cette année encore, c’est David Merveille qui réalise l’affiche du festival.

Illustrateur à l’univers graphique empreint d’insolite et de fantaisie, à qui l’on doit notamment plusieurs albums autour du personnage de Monsieur Hulot, créé par Jacques Tati.

Cette affiche dévoile quelques indices des temps forts de l’édition 2020. L’ensemble de la programmation sera annoncé le 03 septembre prochain lors d’une conférence de presse à Lille.

Exposition : Le Cinéma de Bourvil

Après Pierre Richard et Gérard Oury, le Festival CineComedies poursuit sa mission de valorisation du patrimoine de la comédie en proposant une exposition dédiée à Bourvil. Près de 450 pièces seront exposées au Palais Rihour du 12 septembre au 04 octobre 2020.

De Pas si Bête au Mur de l’Atlantique, en passant par Un drôle de paroissien, Le Corniaud ou La Grande Vadrouille, le visiteur se baladera dans la carrière cinématographique d’André Bourvil.

À travers de nombreuses photos, affiches du monde entier, souvenirs et objets de tournages, le public découvrira la filmographie complète de cet homme qui reste l’un des artistes préférés du monde francophone.

Deux pièces maîtresses seront présentées :

– Une reconstitution du bureau de travail de Bourvil,

– La coupe Volpi, grand prix d’interprétation reçu par Bourvil au Festival de Venise 1956 pour son rôle dans La Traversée de Paris, rôle qui marqua un tournant dans la carrière de l’acteur.

Des projections et rencontres autour de l’exposition se tiendront durant le festival en présence du fils de Bourvil, Dominique Raimbourg.

Commissaire d’exposition : Pascal Delmotte – Exposition organisée en partenariat avec l’INA.

CineComedies Expérience

Depuis la création du Festival CineComedies propose des expériences immersives, collectives, pour toutes les générations, autour des grands classiques de la comédie.

Cette année, deux événements exceptionnels rythmeront cette 3ème édition :

Soirée 40ème anniversaire The Blues Brothers

Jeudi 01 octobre 2020 – Gare Saint-Sauveur – Projection en plein air – Entrée libre

« Everybody needs somebody, Everybody needs somebody to love »

Qui ne connaît pas cet hymne tiré du chef d’œuvre comique et musical de John Landis The Blues Brothers avec le duo Dan Aykroyd / John Belushi, sorti au cinéma il y a tout juste 40 ans ?

De la réunion de deux comiques passionnés par le Rhythm and blues et ayant créé les personnages de Jake et Elwood Blues pour le Saturday Night Live de MTV, John Landis et son casting cinq étoiles en ont tiré un film culte, toutes générations confondues.

Au programme, une projection du film en plein air sur l’esplanade de la Gare Saint-Sauveur agrémentée de jeux et d’animations musicales.

Soirée organisée avec le soutien de lille3000.

Pendant tout le festival, CineComedies rendra hommage à la comédie américaine des années 1980 à travers une rétrospective et des événements spéciaux.

Soirée cinéma-karaoké spéciale Grease

Vendredi 02 octobre 2020 à 20h30 – Théâtre du Casino Barrière – Tarif unique : 22€

Avec L’Écran Pop, le Festival CineComedies invite le public à retourner sur les bancs de l’école dans une ambiance « electrifying » avec Grease, une comédie de Randal Kleiser. Une soirée cinéma-karaoké des plus explosives aux côtés du couple mythique John Travolta / Olivia Newton-John, qui a fait chavirer petits et grands !

L’Écran Pop est un organisateur de cinéma-karaoké dans la tradition anglo-saxonne du Sing-Along, un concept joyeux, participatif et fédérateur pour voir ou revoir sur grand écran les films musicaux cultes, projetés en version karaoké et accompagnés de nombreuses animations pour s’immerger dans l’ambiance du film.

Ouverture de la billetterie prochainement.

Agnès Jaoui, marraine du CineComedies Lab

La scénariste-réalisatrice-actrice Agnès Jaoui (Cuisine et dépendances, Un air de famille, Le Goût des autres…) sera la marraine de la deuxième édition du CineComedies Lab, la résidence d’écriture du festival, dirigée par Fadette Drouard (Patients, Papicha, La Fine Fleur…), qui se tiendra sur le site d’Arenberg Creative Mine.

5 projets ont été sélectionnés :

– La Cagnotte de Virginie Cheval

– Hurluberlu de Léa Jeanne Boehringer et Hugo Gertner

– Garde à vous ! de Sheila O’ Connor

– Le Big love de Caroline Taconet

– Du couple et du moteur d’Anaïs Venturi

Le programme de la résidence :

– Du 31 août au 04 septembre 2020 : première session de travail sur la structure dramaturgique, les séquences dialoguées et le travail avec des comédiens pour tester des situations de comédie.

– Du 28 au 30 septembre 2020 : deuxième session de travail sur la préparation à l’art du pitch (concept pitch / elevator pitch).

– Le 01 octobre 2020 : Pitch des projets auprès des producteurs à Lille pendant le Festival CineComedies.

Le CineComedies Lab est un programme soutenu par la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut et Pictanovo, organisé sur le site de Arenberg Creative Mine dans la Région des Hauts-de-France, avec le concours de la Guilde Française des Scénaristes. Cette résidence d’écriture a pour objectif de contribuer à l’émergence de nouveaux talents et au développement de l’Art de la comédie au cinéma.

Par ailleurs, CineComedies consacrera une soirée exceptionnelle à la carrière d’Agnès Jaoui pendant le Festival.

Site internet du Festival CineComedies

Source et images : DR / © CineComedies