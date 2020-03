Festival « À Vous de Jouer ! » à Lille du mardi 03 au dimanche 08 mars 2020

Du mardi 03 au dimanche 08 mars 2020, la Ville de Lille propose le festival des pratiques amateurs « À Vous de Jouer ! ». Cette manifestation rassemble plusieurs centaines d’artistes amateurs et une cinquantaine d’associations qui investissent 37 lieux culturels ! Du théâtre d’improvisation aux danses latines et urbaines, en passant par le chant choral, les DJ sets, le cirque, l’écriture ou encore la photo et la bande dessinée, chacun pourra profiter d’une programmation variée… et peut-être se découvrir une nouvelle vocation artistique ! A noter que les spectacles, bals et soirées sont gratuits et sans réservation dans la limite des places disponibles. En revanche, les ateliers, initiations et rencontres sont gratuits mais nécessitent pour la plupart une réservation.

Au programme

Programme complet en pdf sur le site de la ville de Lille

Source et image : DR – © Ville de Lille