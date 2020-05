[Facebook Live] Mercredi 20 mai 2020, Hello Lille et l’Office de Tourisme de Lille proposent une visite virtuelle gratuite de Lille

Mercredi 20 mai 2020 à 18h, Hello Lille et l’Office de Tourisme de Lille organisent une visite virtuelle gratuite de Lille, à 360 degrés et en live sur Facebook (Facebook de Hello Lille & Facebook de l’Office de Tourisme de Lille), de célèbres lieux de la capitale des Flandres.

De la place Rihour à la celle de la République, en passant par le Quai du Wault, la place du Théâtre ou encore l’Esplanade du Champ de Mars, c’est toute une partie du centre de Lille qui vous sera contée par un guide de l’Office de Tourisme de Lille.

Réagissez en direct et posez vos questions, les organisateurs y répondrons au fur et à mesure.

Source & image : DR – © Hello Lille