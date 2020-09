Exposition : le Cinéma de Bourvil au Palais Rihour de Lille du 12 septembre au 04 octobre 2020

Du samedi 12 septembre au dimanche 04 octobre 2020, le Palais Rihour de Lille accueille « l’Exposition : le Cinéma de Bourvil ».

Après Pierre Richard et Gérard Oury, le Festival CineComedies poursuit sa mission de valorisation du patrimoine de la comédie en proposant une exposition dédiée à Bourvil.

Près de 450 pièces seront exposées au Palais Rihour pendant 3 semaines.

De Pas si Bête au Mur de l’Atlantique, en passant par La Traversée de Paris, Un drôle de paroissien, Le Corniaud ou La Grande vadrouille, le visiteur se baladera dans la carrière cinématographique d’André Bourvil.

À travers de nombreuses photos, affiches du monde entier, souvenirs et objets de tournages, le public découvrira la filmographie complète de cet homme qui reste l’un des artistes préférés du monde francophone.

Deux pièces maîtresses seront présentées :

Une reconstitution du bureau de travail de Bourvil,

La coupe Volpi, grand prix d’interprétation reçu par Bourvil au Festival de Ve­nise 1956 pour son rôle dans La Traversée de Paris, rôle qui marqua un tournant dans la carrière de l’acteur

Commissaire d’exposition : Pascal Delmotte – Exposition organisée en partenariat avec l’INA.

Infos pratiques

Palais Rihour

Place Rihour

Horaires d’ouverture : de 10h à 18h

Entrée libre

Attention quota limitée compte tenu des règles sanitaires en place.



50ème Anniversaire de la Mort de Bourvil

Dans le cadre de l’hommage rendu par le festival à Bourvil à travers une exposition et la projection de deux films emblématiques (La Traversée de Paris, Le Corniaud), une discussion se tiendra au Furet du Nord autour de la relation entre Bourvil et Louis de Funès, en présence de Dominique Raimbourg (fils de Bourvil), Pascal Delmotte (Commissaire de l’exposition Le Cinéma de Bourvil) et Serge Korber, grand ami de Louis de Funès, qu’il a dirigé dans L’Homme orchestre et Sur un arbre perché.

À l’issue de la discussion, Serge Korber dédicacera son livre Jean-Louis Trintignant, Dialogue entre amis et Pascal Delmotte dédicacera ses ouvrages Bourvil, ça va, ils sont contents et Bourvil, le ciné d’André.

Livre Bourvil – ça va, ils sont contents Livre Bourvil, le ciné d’André

Crédit photos : © Flammarion

Rencontre au Furet du Nord de Lille – Entrée Libre

Samedi 03 octobre 2020

Projection Le Corniaud (Gérard Oury, 1965) – UGC Ciné Cité Lille

Samedi 03 octobre 2020 à 14h

Réservation gratuite >>> cliquez ici !!!

Projection La Traversée de Paris (Claude Autant-Lara, 1956) – Le Majestic Lille

Samedi 03 octobre 2020 à 18h30

Réservation gratuite >>> cliquez ici !!!

