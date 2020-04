[Événement Mondial – 18 au 19 avril 2020] Le concert « One World : Together At Home » sera retransmis en direct sur beIN SPORTS 1, CStar, France 2, RTL2, W9…

Alors que le monde s’unit pour lutter contre la propagation de la COVID-19, Global Citizen et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ont annoncé le lancement de l’initiative « One World : Together At Home », une émission spéciale mondiale en faveur de la lutte contre la COVID-19.

One World : Together at home

Cette émission spéciale organisée par Lady Gaga sera multi-diffusée en direct à travers le monde. En France, la diffusion est prévue sur France 2, France 4, la plate-forme france.tv, CStar, myCANAL, W9, 6play, beIN SPORTS 1 et RTL2.



Ils participent à One World : Together At Home

Collecte de fonds

Les fonds recueillis appuieront les efforts de l’Organisation Mondiale de la Santé pour combattre la pandémie de coronavirus.

Lady Gaga a toutefois précisé qu’il ne s’agira pas d’un téléthon. La campagne invite les investisseurs, les acteurs du changement et les dirigeants de fondations à actualiser leurs dons et à investir rapidement dans les efforts liés au COVID-19, par exemple en investissant dans des systèmes de santé mondiaux plus solides et dans le développement de vaccins.

À ce jour, des Global Citizen de plus de 130 pays ont entrepris des dizaines de milliers d’actions pour soutenir le Fonds de Solidarité de l’OMS.

L’émission spéciale « One World : Together At Home » sera encore plus grand, atteignant encore plus de personnes et suscitant encore plus d’actions pour soutenir l’OMS et la lutte mondiale pour mettre fin à la COVID-19.

Site internet de Global Citizen France

Diffusions – Samedi 18 avril 2020 à partir de 20h

La diffusion virtuelle montrera l’unité entre toutes les personnes qui sont touchées par la COVID-19, tout en célébrant et en soutenant les travailleurs de la santé en première ligne dans le monde entier qui font un travail incroyable et salvateur.

Participants : Adam Lambert, Andra Day, Angèle, Anitta, Annie Lennox, Becky G, Ben Platt, Billy Ray Cyrus, Black Coffee, Bridget Moynahan, Burna Boy, Cassper Nyovest, Charlie Puth, Christine and the Queens, Common, Connie Britton, Danai Gurira, Delta Goodrem, Don Cheadle, Eason Chan, Ellie Goulding, Erin Richards, FINNEAS, Heidi Klum, Hozier, Hussain Al Jasmi, Jack Black, Jacky Cheung, Jack Johnson, Jameela Jamil, James McAvoy, Jason Segel, Jennifer Hudson, Jess Glynne, Jessie J, Jessie Reyez, John Legend, Juanes, Kesha, Lady Antebellum, Lang Lang Leslie Odom Jr., Lewis Hamilton, Liam Payne, Lili Reinhart, Lilly Singh, Lindsey Vonn, Lisa Mishra, Lola Lennox, Luis Fonsi, Maren Morris, Matt Bomer, Megan Rapinoe, Michael Bublé, Milky Chance, Naomi Osaka, Natti Natasha, Niall Horan, Nomzamo Mbatha, P.K. Subban, Picture This, Rita Ora, Samuel L Jackson, Sarah Jessica Parker, Sebastián Yatra, Sheryl Crow, Sho Madjozi, SOFI TUKKER, SuperM, The Killers, Tim Gunn, Vishal Mishra, Zucchero.

Diffusion en France :

France Télévisions

Samedi 18 avril de 20h à 2h : plate-forme de streaming france.tv.

Groupe M6

Samedi 18 avril de 20h à 2h : plate-forme de streaming 6play.

beIN SPORTS

Samedi 18 avril de 20h à 2h : site internet de beIN SPORTS 6play.

Émission numérique disponible également sur plusieurs plateformes mondiales : Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo et YouTube.

Diffusions – Dimanche 19 avril 2020 à partir de 2h du matin

La diffusion virtuelle montrera l’unité entre toutes les personnes qui sont touchées par la COVID-19, tout en célébrant et en soutenant les travailleurs de la santé en première ligne dans le monde entier qui font un travail incroyable et salvateur.

Participants : Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Céline Dion, Chris Martin, David & Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lady Gaga, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Maluma, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift, Usher.

Diffusion en France :

France 2

Dimanche 19 avril de 2h à 4h : diffusion du concert historique. Daphné Burki et André Manoukian commenteront le programme.

CStar

Dimanche 19 avril de 2h à 4h : diffusion du concert historique.

W9

Dimanche 19 avril de 2h à 4h : diffusion du concert historique. Stéphanie Renouvin et Eric Jean-Jean commenteront le programme.

RTL2

Dimanche 19 avril de 2h à 4h : diffusion du concert historique. Stéphanie Renouvin et Eric Jean-Jean commenteront le programme.

beIN SPORTS 1

Dimanche 19 avril de 2h à 4h : diffusion du concert historique.

Rediffusion

France 4

Dimanche 19 avril de 20h45 à 22h45 : rediffusion du concert historique.

France Inter

Dimanche 19 avril de 21h à 23h : rediffusion du concert historique.

France 2

Dimanche 19 avril de 22h45 à 00h45 : rediffusion du concert historique.

W9

Lundi 20 avril de 10h à 12h : rediffusion du concert historique.

W9

Mardi 21 avril de 01h25 à 03h25 : rediffusion du concert historique.

Replay

Disponible en replay pendant 72 heures sur myCANAL

Disponible en replay pendant 72 heures sur france.tv

