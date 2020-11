En 2021, lille3000 accueillera deux expositions au Printemps : Colors, etc au TriPostal et Young Colors à la Gare Saint Sauveur.

En 2021, le voyage continue… lille3000 accueillera deux expositions au Printemps : Colors, etc au TriPostal et Young Colors à la Gare Saint Sauveur.

Du 09 avril au 12 septembre 2021

Colors, etc. – TriPostal – Entrée payante

Une exposition co-produite par lille3000 et le Design Museum Gent, dans le cadre de Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design.

Commissaire : Siegrid Demyttenaere, avec Sofie Lachaert pour le « Pigment Walk »



Une exposition qui met en lumière l’utilisation nouvelle et audacieuse de la couleur, perçue comme un trait d’union entre le passé et le présent.

L’exposition « Colors, etc. » au TriPostal de Lille, nous invite à nous interroger sur notre rapport à la couleur. Elle mettra tous nos sens en éveil, et les visiteurs seront invités à entrer dans une installation et à s’y mouvoir pour vivre une expérience immersive; pour sentir, ressentir et toucher; pour voir et entendre…Peut-on ressentir une couleur, associer une odeur à une couleur, une couleur a-t-elle un « toucher » particulier, peut-on entendre une couleur… ?

Vous trouverez les réponses à ces questions en visitant l’exposition « Colors, etc. »

Plusieurs artistes et designers ont été invités à créer une installation « in situ » mettant l’accent sur les différents aspects de la couleur; lumière et couleur, son et couleur, tactilité et couleur, psychisme et couleur…

Une partie de l’exposition est co-organisée avec le Musée du Design de Gand. Ici, le point de départ est l’utilisation magistrale de la couleur chez Jan van Eyck, révélée dans toute sa splendeur lors de la restauration du retable de Gand. En utilisant de la peinture à l’huile et des vernis transparents et colorés, Van Eyck est parvenu à créer de nouvelles nuances de couleurs, de clarté et de saturation dans ses œuvres. Son utilisation créative de la couleur a été le point de départ du travail des designers nationaux et internationaux sélectionnés pour ce projet. Chacun d’entre eux a une affinité particulière avec la notion de « couleur ». Cette partie de l’exposition s’intéresse aux effets de juxtaposition dans l’œuvre de Jan van Eyck, et met l’accent sur son utilisation de la couleur. Le triptyque lui-même et la vision générale de la Ville de Gand (savoir, inspiration, mystère) développée à l’occasion de l’année Jan van Eyck en 2020 sont également au cœur du travail des artistes invités.

Young Colors – Gare Saint Sauveur – Entrée Libre



Le Printemps à Saint Sauveur est de retour avec l’exposition Young Colors. Retrouvez également une série de week-ends pour toute la famille en partenariat avec la Ville de Lille et de nombreuses associations de la métropole lilloise : concerts, spectacles, cinéma jeune public, Ferme urbaine,…

A suivre…

Source : lille3000 – image : DR / © lille3000 / © Zoom Sur Lille