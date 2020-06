Élections Municipales du 28 juin 2020 : le dispositif sanitaire mis en place dans les bureaux de vote à Lille, Lomme et Hellemmes

Afin de garantir une sécurité optimale pour tous et permettre aux électeurs de participer en toute sérénité au scrutin du second tour des élections municipales ce dimanche 28 juin 2020, des mesures sanitaires strictes sont en vigueur dans chaque bureau de vote.

Avant et après le scrutin

Les lieux qui accueillent les électeurs et les membres des bureaux de vote (présidents, assesseurs, scrutateurs…), font l’objet d’un nettoyage méticuleux selon un protocole mis en œuvre par les personnels spécialisés qui en sont chargés. Des points d’attention spécifiques sont portés aux sols, interrupteurs, portes et poignées et à l’équipement des poubelles en sacs. Le nettoyage des sanitaires est également l’objet d’une attention particulière, ainsi que leur approvisionnement en savon liquide et essuie-mains à usage unique.

Les bulletins de vote sont conditionnés dans des caisses plastiques scellées et désinfectées préalablement afin de limiter le contact avec leurs contenus jusqu’au bureau de vote. À l’emballage comme au déballage, une procédure stricte de lavage des mains est observée.

Le jour du scrutin, les règles suivantes sont en vigueur dans chacun des 127 bureaux de vote à Lille, Lomme et Hellemmes :

– Le port du masque est obligatoire pour les électeurs comme pour les membres du bureau de vote.

Les électeurs sont invités à venir avec leur masque. Des masques grand-public jetables seront à disposition pour les personnes qui n’en auraient pas (cette obligation ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation, comme le prévoit le décret du 31 mai 2020). Il peut être demandé à tout électeur d’ôter brièvement son masque aux fins d’une vérification d’identité.

Les membres des bureaux de vote (présidents, assesseurs, scrutateurs…) portent un masque sanitaire et/ou une visière tout au long des opérations de vote. Des gants jetables sont également mis à leur disposition pour le nettoyage régulier du mobilier du bureau de vote.

– Hygiène des mains : gel hydro-alcoolique et point d’eau, savon et serviettes jetables dans chaque bureau de vote.

A son entrée dans le bureau de vote, chaque électeur est invité à se laver les mains, que ce soit avec un flacon personnel ou le gel hydro-alcoolique mis à disposition, ou encore en utilisant le point d’eau doté de savon et d’essuie-mains à usage unique.

– Présentation de la carte d’électeur et/ou du document d’identité.

Afin de limiter les contacts, l’électeur peut présenter sa carte d’électeur ou son document d’identité au président du bureau de vote sans que ce dernier ne le prenne en main.

– Émargement : stylo personnel et désinfection des stylos mis à disposition.

Les électeurs sont invités à privilégier l’usage d’un stylo personnel (le stylo doit impérativement être à encre indélébile de couleur bleue ou noire). Chaque bureau est également doté d’un stock d’une centaine de stylos afin d’en fournir à toute personne qui en fait la demande. Chaque stylo est nettoyé avec des lingettes désinfectantes après 10 usages maximum, avant de pouvoir être réutilisé. En l’attente de nettoyage ces stylos sont neutralisés dans un sac plastique prévu à cet effet.

– Nettoyage régulier du mobilier du bureau de vote.

Les tablettes dans les isoloirs, tables des assesseurs et président(e), urnes, poignées de portes sont nettoyées très régulièrement et selon l’affluence, avec les lingettes désinfectantes dont est équipé chaque bureau de vote.

– Un affichage rappelant les consignes sanitaires dans chaque bureau de vote.

Apposée de façon visible à l’entrée des bureaux de vote avant leur ouverture, l’affiche rappelle l’obligation de port du masque et les mesures d’hygiène et de distanciation physique. Une signalétique indique également le point d’eau le plus proche pour se laver les mains.

– L’aménagement des bureaux de vote garantit la distanciation physique.

Devant le bureau de vote et à l’intérieur, un sens de circulation est établi, des repères sont formalisés au sol pour délimiter les espaces dans les files d’attente, les cheminements et assurer le respect d’une distance minimum d’un mètre entre chaque personne.

Les aménagements des bureaux ont été revisités pour permettre au maximum des portes séparées d’entrée et de sortie, et garantir un minimum de croisement des électeurs.

– Le nombre d’électeurs qui se trouvent simultanément dans le bureau de vote est régulé en fonction de l’affluence. Pour les personnes âgées et fragiles, l’accès au bureau de vote est prioritaire.

– Après son vote, chaque électeur est invité à quitter sans délai le bureau de vote pour y garantir la fluidité et limiter les temps d’attente.

Source et image : DR – © Ville de Lille