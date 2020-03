Élections Municipales à Lille les 15 et 22 mars 2020

A ce jour, les élections municipales se tiendront comme prévu les 15 et 22 mars 2020. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. Des précautions spécifiques seront adoptées et les mesures d’hygiène seront renforcées. (voir notre article >>> le dispositif sanitaire mis en place dans les bureaux de vote à Lille, Lomme et Hellemmes).



Informations utiles

Où trouver son bureau de vote ?

Le numéro du bureau de vote est indiqué sur la carte d’électeur. Si vous ne retrouvez plus votre carte, il suffit de téléphoner au 03 20 49 52 11. Vous pouvez également vérifier que vous êtes bien inscrit et connaître votre bureau de vote sur : https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.

Qui vote ?

Toute personne de nationalité française, jouissant de ses droits civiques et âgée de 18 ans minimum la veille du jour de l’élection. Les citoyens de l’Union européenne qui résident à Lille, Lomme ou Hellemmes peuvent également participer aux élections municipales, à condition d’être inscrits sur les listes électorales.

Quels documents présenter ?

Pour voter, chaque électeur doit se munir d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, carte vitale avec photo) et de sa carte d’électeur. Si cette dernière n’est plus en votre possession, la pièce d’identité suffit.

