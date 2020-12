[Édition Digitale] Du 10 au 13 décembre 2020, le Perno Festival se réinvente en proposant « Un Cadeau pour Un Sourire »

Depuis 26 ans, « Le Perno Festival » organisé par « l’association Le Père Noël est-il un rocker ? » est un festival qui fait vibrer la métropole lilloise durant la période de Noël. En effet, le succès du festival réside dans l’originalité de son concept : 1 place achetée = 1 jouet offert = 1 enfant heureux. Concrètement, les participants achètent une place de concert qui correspond à un jouet neuf. Les jouets ainsi collectés sont ensuite redistribués à des enfants de centres sociaux de la métropole lilloise. Le festival a séduit jusqu’à présent 89 000 festivaliers et a rendu heureux plus de 39 000 enfants issus des centres sociaux de la métropole lilloise. Toutes les éditions précédentes ont rencontré un réel succès, en témoignent les artistes ayant figuré dans la programmation du festival : Roméo Elvis, Lomepal, L’impératrice, Biga*Ranx ou encore Boulevard des Airs.

Pourquoi maintenir le Perno Festival ?

La raison pour laquelle les organisateurs ne veulent pas abandonner leur projet est qu’ils sont convaincus qu’il n’a jamais été aussi important en cette période difficile. Et ils savent depuis mars dernier que les périodes de confinement sont grandement néfastes pour les familles les plus précaires : d’une part, l’accès à la culture, pourtant essentiel à l’éducation, est bafoué ; et d’autre part, des centaines d’enfants se retrouvent dans une situation encore plus difficiles qu’en temps normal. C’est donc la raison pour « Le Perno Festival » à contribuer à leur échelle à améliorer les choses. C’est en cette période difficile pour les acteurs de la culture et les couches les plus précaires de la population française que leur projet prend tout son sens. C’est pourquoi, cette année, « Le Perno Festival » lance l’initiative « Un Cadeau pour Un Sourire», une action solidaire malgré la période actuelle. L’objectif : proposer un festival 100% digital, qui propose aux internautes environ 1h de contenu musical chaque soir. Chaque festivalier aura accès gratuitement à ce contenu sur les réseaux du Festival (principalement Facebook et Instagram) et sera libre de faire un don sous forme d’un jouet (prix moyen de 10€) à l’association. Une fois la billetterie fermée, « Le Perno Festival » récoltera les jouets et les distribuerons aux enfants courant janvier.

« Un Cadeau pour Un Sourire »

À quoi va ressembler le Perno Festival cette année ?

Ce contenu musical sera diffusé durant la semaine du 10 au 13 décembre 2020 à 19h, sur les réseaux du Festival (principalement Facebook et Instagram) et s’articulera chaque jour autour de plusieurs formats :

Le Perno studio : un live de 20 minutes d’un artiste dans un studio filmé et monté par des professionnels. Poupie (finaliste de l’émission The Voice), Suzane (lauréate de la révélation scène aux victoires de la musique 2020), Biga*Ranx, et Captaine Roshi figureront successivement dans ce format.

Le Tête à tête du Perno : ce format correspond à 10 minutes d’interview avec un artiste. Ils abordons plusieurs thématiques : le parcours, le travail, les influences, et l’actualité de l’artiste.

Les Petits Concerts du Perno : ce format d’une quinzaine de minutes vise à publier des vidéos d’artistes (professionnels et amateurs) montées jouant de la musique depuis chez eux. Pour cela, les organisateurs demandent aux internautes de leur envoyer des vidéos d’eux. Ce format convivial aura pour but de convier un message de solidarité fort dans le milieu de la musique.

Le Rendez-vous du Perno : dans ce format, les organisateurs donnerons la parole à un invité issu du monde culturel ou social, pour l’interroger sur les différentes problématiques qui se posent à lui ou à son milieu pendant la crise du Covid-19.

Le Pernomix : un DJ set live d’une heure avec un professionnel, filmé depuis chez lui. Ce format permet au festival de mettre la culture électro en valeur, laquelle a été particulièrement atteinte cette année en raison de la fermeture des boîtes de nuit.

