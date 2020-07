Durant la période estivale, le réseau ilévia ajuste les horaires de ses lignes de bus, du métro et du tramway

Durant la période estivale, le réseau ilévia ajuste les horaires de ses lignes de bus, du métro et du tramway afin d’adapter l’offre à la demande et aux temps de parcours. Les voyageurs sont invités à consulter le site ilevia.fr et l’application ilévia (Google Play & App Store) pour suivre l’évolution du trafic en temps réel.

Bus



Depuis le 11 juillet 2020, les lignes de bus passent en horaires d’été. Le détail ligne par ligne est consultable sur le site ilevia.fr.

Tramway

Le tramway circule avec une fréquence modifiée. En journée, du lundi au vendredi, la fréquence est ainsi d’une rame toutes les 5 à 7 minutes sur le tronc commun (entre Gare Lille Flandres et Croisé Laroche), et toutes les 10 à 14 minutes sur les branches Roubaix et Tourcoing.

Métro

A compter du 13 juillet 2020, les deux lignes de métro circuleront également avec une fréquence modifiée.

En journée, du lundi au vendredi, la fréquence sera ainsi d’une rame toutes les 2min à 3min30 sur la ligne 1 et toutes les 2min à 4min30 sur la ligne 2.

Les voyageurs pourront également bénéficier de l’heure supplémentaire du samedi soir, avec un dernier départ de Gare Lille Flandres à 01h30 sur la ligne 1 au lieu de 00h30.

V’Lille, Handipole, Parkings Relais

Les services V’lille, Handipole et les parkings relais sont, quant à eux, pleinement accessibles.

Les agences commerciales restent ouvertes

Les agences commerciales Lille Place des Buisses, Gare Lille Flandres, Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville et Roubaix Eurotéléport sous-sol sont ouvertes du lundi au samedi. Les agences Tourcoing Centre et Lille République Beaux-Arts accueillent également les voyageurs du lundi au vendredi.

Recommandations sanitaires

Durant l’été, la lutte contre l’épidémie du Covid-19 se poursuit. ilévia invite les voyageurs à respecter les consignes sanitaires transmises par le Gouvernement et rappelle que le port du masque est obligatoire pour se déplacer sur le réseau. En l’absence de masque, le voyageur encourra une amende de 135€.

