Du samedi 31 octobre au mercredi 11 novembre 2020, Pairi Daiza se met à l’heure d’Halloween

Du samedi 31 octobre au mercredi 11 novembre 2020, Pairi Daiza vêtu de ses plus belles couleurs d’automne invite les visiteurs dans un Jardin entièrement décoré pour Halloween. Gentilles sorcières, citrouilles, monstres rigolos, déguisements, concours pour les petits et les grands,… Les équipes de Pairi Daiza ont concocté un programme inédit. Et toujours dans cette ambiance familiale et joyeuse qui fait d’Halloween à Pairi Daiza un événement unique en Belgique !

Bien entendu, Halloween à Pairi Daiza est organisé dans le plus strict respect des conditions sanitaires imposées dans le contexte actuel. L’affluence dans le Jardin sera volontairement limitée, les scénographies ont été repensées pour éviter les rassemblements et tous les gestes-barrières que l’on connaît désormais restent plus que jamais d’application.

Au programme

Concours de déguisements du 31 octobre au 08 novembre 2020

Le désormais célèbre concours de déguisements fera gagner des familles chaque jours entre le 31 octobre et le 08 novembre 2020. Petits et grands, peuvent venir déguisés à Pairi Daiza pendant ces 9 jours. Gentils monstres, drôles de sorcières, mariés de la Toussaint, surprenants fantômes,… Tous les déguisements sont les bienvenus, surtout s’ils n’effraient pas les plus petits d’entre nous. Chaque jour, le jury de Pairi Daiza récompensera le déguisement le plus original et le mieux réussi, et privilégiera le travail fait main. Des abonnements 2021 et des peluches sont à gagner pour les meilleurs !

Concours des épouvantails du 31 octobre au 05 novembre 2020

Le concours des épouvantails est aussi un incontournable. Jusqu’au 05 novembre 2020 inclus, les visiteurs peuvent apporter au Parc un épouvantail fabriqué par leurs soins. Outre le plaisir de voir son épouvantail exposé dans l’Oasis, ils participent par la même occasion au grand concours qui permettra à trois d’entre eux de remporter un séjour pour 4 personnes à Pairi Daiza (pour le 1er), des abonnements (pour le 2ème) et un panier-cadeau (pour le 3ème).

Nourrissages « Halloween » pour les animaux

Les animaux seront eux aussi à la fête, avec des nourrissages à base de potirons ou dans des potirons.

Halloween à Pairi Daiza c’est aussi…

La Famille Citrouille, la Balade dans le Cimetière, le Chat Chauve-souris, la sculpture Pandalloween, l’essayage de cercueils, l’araignée géante, le chaudron de la sorcière…



Infos pratiques

Pairi Daiza

Domaine de Cambron – Brugelette (Belgique)

Horaires d’ouverture Halloween : tous les jours de 10h à 19h

Tarifs Halloween 2020 : individuel à partir de 25€ (gratuit pour les moins de 3 ans) / parking : 9€ (par voiture).

Réservation >>> cliquez ici !!!

Site internet de Pairi Daiza

Facebook de Pairi Daiza

Twitter de Pairi Daiza

Nos 147 photos de Pairi Daiza en été (2020)



Source : Pairi Daiza / Photos et images : DR / © Pairi Daiza