Du samedi 23 octobre au dimanche 07 novembre 2021, Pairi Daiza se met à l’heure d’Halloween

Du samedi 23 octobre au dimanche 07 novembre 2021, Pairi Daiza (à 1h de Lille) immergera ses visiteurs dans une ambiance d’Halloween accessible aux plus petits comme aux grands. Un Halloween créatif et merveilleux faisant la part belle aux artistes et aux légendes du parc. Une programmation originale avec des animations et des spectacles pour illustrer les coutumes de passage de la vie à la mort.

Halloween à Pairi Daiza

Des fleurs par milliers, des potirons par kilos, des épouvantails partout, de gentils fantômes, de drôles de vampires, des sorcières cocasses et des squelettes rigolos. Durant 20 jours et 19 nuits, les jardins de Pairi Daiza revêtiront leurs habits d’automne. Les plus de 7 000 animaux du Jardin des Mondes accueilleront des créatures légendaires et des visiteurs chaleureusement invités à déambuler costumés dans les allées. Un joyeux Halloween qui donnera au parc un aspect encore plus féérique.

23 & 24 octobre / 30 octobre au 07 novembre 2021 : valorisation des créations et des prestations de 120 artistes, chaque jour.

Crédit Photos : © Pairi Daiza

Au total, pour Halloween, Pairi Daiza proposera 52 animations ou espaces créatifs soit 24 nouveautés par rapport aux éditions précédentes ! Ce programme riche et original mettra un accent tout particulier sur la création avec 12 animations originales et des spectacles inédits. Il s’agit d’une volonté du parc, après deux années de Covid qui ont trop longtemps privé la Belgique d’expression artistique.

La période d’Halloween sera aussi le moment où l’on peut s’attendre à ce que les volcans des gorilles des Plaines de l’Ouest se réveillent !

Halloween à Pairi Daiza, c’est aussi pour les visiteurs l’occasion de gagner des dizaines d’abonnements et des tickets d’entrée au parc. Cinq concours seront proposés à tous les visiteurs à partir du 23 octobre 2021.

Crédit Photo : © Pairi Daiza

Au programme

52 animations ou espaces créatifs, 24 nouveautés dont 12 animations originales et spectacles inédits ;

120 artistes par jour les 23 et 24 octobre ainsi que du 30 octobre au 7 novembre 2021 ;

3 mappings vidéos féériques dont une création nouvelle sur le lac grâce à un mur d’eau ;

De la musique et des concerts durant 11 jours ;

Des décors et créatures légendaires originales, œuvres d’artistes plasticiens ;

Les deux volcans d’Afrique en activité ;

La participation d’écoles de cirque belges et françaises ;

Les enrichissements Halloween pour les animaux et des plats d’enfer dans les 30 points restaurations.

Les Volcans des Gorilles en activité – dès le 23 octobre 2021

Dès le 23 octobre 2021, dans la Terre des Origines, monde dédié aux beautés de l’Afrique, l’on peut s’attendre à ce que les deux volcans des gorilles des Plaines de l’Ouest se réveillent ! On ressent des secousses depuis quelques jours, il est probable qu’à la nuit tombée, des jeux de vapeur d’eau et de lumières, donnent vie aux deux volcans d’Afrique. Images spectaculaires à prévoir !

Animations d’outre-tombe – 23 & 24 octobre / 30 octobre au 07 novembre 2021

Pour Halloween, Pairi Daiza fera la part belle aux artistes et à la création avec 12 animations inédites. Dès 14h, des personnages étranges se baladeront dans les 75 hectares du parc. Épouvantails géants, arbres vivants, chœur de moines fantômes, vous proposeront des chorégraphies et chants de l’au-delà et aussi une danse africaine traditionnelle, la danse du cercueil.

Les 3 Jeanne, marionnettes de 2,5 mètres et morts-vivants en costume d’époque évoqueront la légende du parc qui raconte que 800 corps de nobles reposent dans le Domaine de Cambron, non loin de ceux des 300 moines qui ont été enterrés dans leur jardin, en pleine terre.

Dans l’Oasis, le duo Biscotte et Brioche proposera un spectacle musico-théâtral qui intriguera gentiment petits et grands (accessible dès 3 ans).

La compagnie Pyronix présentera Ragnarok, son nouveau spectacle. Ces acrobates et jongleurs impressionneront par leur maîtrise du feu et des effets pyrotechniques inédits. Les Vikings sont au cœur de leur création dans un charivari d’effets flamboyants et de tourbillons de flammes et d’étincelles.

Au total, pour chaque jour d’animation, ce sont près de 120 artistes qui seront aux côtés des visiteurs de Pairi Daiza pour proposer ces créations originales.

Des Mappings Vidéos Féériques – 23 & 24 octobre / 30 octobre au 07 novembre 2021

Les vidéo-projections audiovisuelles sont devenues un incontournable de Pairi Daiza pour la saison d’Halloween. En plus des lieux emblématiques que sont la Tour de Cambron et les ruines de l’Abbaye ainsi que la mini-ferme, cette année, un mur d’eau jaillissant du lac (près de l’Izba) émerveillera les visiteurs. Cette nouvelle création sur l’eau est un mapping poétique inédit entièrement dédié aux monstres des profondeurs. Sans aucun doute une des créations incontournables dans le parc cet automne !

Crédit Photos : © Pairi Daiza

Des concerts et de l’acrobatie – 23 & 24 octobre / 30 octobre au 07 novembre 2021

Cette année, le grand Dôme endossera aussi les couleurs d’Halloween. Espace couvert de près de 2000 m², le Dôme de Pairi Daiza accueillera pour trois week-ends et toute la semaine du 01 au 05 novembre 2021, de 14h à 17h30, des vampires acrobates et des jongleurs de différentes écoles de cirque belges et françaises. Au programme de cet espace couvert, une animation familiale accessible dès le plus jeune âge qui fera à la fois frissonner et rêver.

En soirée, le Dôme deviendra un espace dédié à la musique avec les concerts de 5 groupes différents sur 11 jours. Une programmation diversifiée pour enchanter toutes les oreilles : la chorale rock Aequivox, les standards de Freddie Mercury and co repris par Cover Queen, le groupe mexicain 4Cascabel ou encore G4 Band et les Celtic Seven.

Les Animaux sont aussi à la fête – du 23 octobre au 07 novembre 2021



Bien entendu, dans le Meilleur Zoo d’Europe, les 7 000 animaux seront également à la fête pendant toute la période d’Halloween. Ils auront droit, eux aussi, à leur programme particulier. Les soigneurs leur concocteront des menus et des enrichissements Halloween. Chauves-souris, éléphants, lémuriens, gorilles, hippopotames, lions, potamochère, suricates, … A vos babines !

Crédit Photos : © Pairi Daiza

Des plats d’enfer – du 23 octobre au 07 novembre 2021



Le Chef de Pairi Daiza proposera des plats et menus thématiques. Qu’ils soient inspirés de recettes d’antan ou à base de potirons et légumes oubliés, chacun se régalera.

Des spots photos et des concours – 23 & 24 octobre / 30 octobre au 07 novembre 2021



Pour que la période d’Halloween soit un grand moment de fête pour ses visiteurs, Pairi Daiza fera gagner des dizaines d’abonnements et de tickets d’entrée. Cinq concours sont proposés aux visiteurs :

Le traditionnel concours du poids du potiron est de retour ;

Le quizz sur les Animaux qui font (à tort) peur pour en apprendre plus sur les animaux moins connus du parc ;

Le concours de déguisements ouvert à tous les visiteurs qui se rendront costumés au parc

Le concours du plus bel épouvantail*

* Pour le concours du plus bel épouvantail, les participants sont invités à déposer leur épouvantail à l’accueil du 18 au 31 octobre. Faits maison et mesurant entre un et deux mètres, les épouvantails d’Halloween seront installés dans le parc et feront intégralement partie de la décoration 2021. Nous invitons le public à faire preuve d’originalité, tout en respectant l’esprit d’Halloween à Pairi Daiza, qui se veut « tous publics ».

Et le concours photos des créatures légendaires qui permettra aux visiteurs de se prendre en photo aux côtés de décors et créatures légendaires immenses, œuvres uniques d’artistes plasticiens belges. Le Dragon, le loup-garou, le chaudron de la sorcière, l’essayage de cercueils, le Fantôme lumineux ou encore le Pandalloween : qui récoltera vos faveurs ?

Crédit Photos : © Pairi Daiza

Infos pratiques

Pairi Daiza

Domaine de Cambron – Brugelette (Belgique)

Horaires d’ouverture Halloween : 10h à 21h30 les weeks-ends / du 30 octobre au 07 novembre 2021

Tarifs Halloween 2021 : individuel à partir de 29€ (gratuit pour les moins de 3 ans) / parking : 9€ (par voiture).

Réservation >>> cliquez ici !!!

Programme Complet sur le site internet de Pairi Daiza

Facebook de Pairi Daiza

Twitter de Pairi Daiza

A noter que Pairi Daiza sera ouvert jusqu’au 09 janvier 2022

Source : Pairi Daiza / Photos et images : DR / © Pairi Daiza