Du samedi 04 juillet au samedi 29 août 2020, Lille Grand Palais propose des séances de Yoga ! Pour cet événement, Lille Grand Palais soutient l’Institut Pasteur de Lille et s’engage à reverser pour chaque place achetée 1€ pour la recherche contre la Covid-19.

instants yoga de Lille Grand Palais

Lâcher prise, recréer du lien social et harmoniser votre corps et votre esprit grâce au yoga. C’est pourquoi Lille Grand Palais vous propose un moment positif pour se faire du bien en toute sécurité, tout en aidant la recherche.

Venez vivre cette expérience unique de séances de yoga collectives dans un lieu spacieux et dans des conditions sanitaires optimales.

Infos pratiques

Lille Grand Palais

1 boulevard des Cités Unies – 59777 Euralille

Tarifs : 5€ + 1€ reversé à l’Institut Pasteur de Lille

Les billets sont en vente sur le site de Lille Grand Palais >>> cliquez ici !!!

Niveau : variable et adapté à toutes et à tous

Durée d’une séance : 1 h 30

Jours et horaires :

– samedi 04 juillet 2020 de 10h à 12h

– vendredi 10 juillet 2020 de 12h à 14h & de 18h à 20h

– samedi 11 juillet 2020 de 10h à 12h

– vendredi 17 juillet 2020 de 12h à 14h & de 18h à 20h

– samedi 18 juillet 2020 de 10h à 12h

– vendredi 24 juillet 2020 de 12h à 14h & de 18h à 20h

– samedi 25 juillet 2020 de 10h à 12h

– vendredi 28 août 2020 de 12h à 14h & de 18h à 20h

– samedi 29 août 2020 de 10h à 12h

Les organisateurs demandent aux participants de :

– venir avec son propre matériel (tapis, gourde, serviette…)

– se présenter 10 minutes avant le début de la séance pour prendre le temps de s’installer.

Pour votre sécurité :

– le port du masque est conseillé.

– les espaces seront désinfectés régulièrement.

– le respect de la distanciation sociale entre chaque participant sera assuré.

– n’oubliez pas de respecter les gestes barrière.

Source et image : DR – © Lille Grand Palais