Du 31 octobre au 07 novembre 2020, Walibi Belgium organise un festival musical avec Loïc Notet, Henri PFR, Kid Noize…

Du 31 octobre au 07 novembre 2020, Walibi On Stage ! Plus de 150 concerts et DJ sets, près de 100 artistes, 4 scènes, animations musicales, 5 nocturnes...

Envie d’assister à un concert d’Alice On The Roof, de Blanche, Caballero & JeanJass, Henri PFR, Kid Noize, Les Déménageurs, Loïc Nottet, STAKE, The Magician, The Subs, Todiefor, Tourist LeMC… et plein d’autres au sein même du parc ? C’est un véritable défi que se sont lancées les équipes de Walibi.

Tous les univers musicaux

Chacun pourra y trouver des musiciens, des chanteurs… à son goût. Petits et grands se partageront entre les 4 scènes du parc et des animations musicales dans ses allées : ce festival alterne des groupes, des artistes solos, avec des musiques de styles différents (pop, rock, électro… et même heavy metal), sans oublier les groupes de musique pour enfants dont les petits raffolent tant… C’est un événement important qui attend les visiteurs : plusieurs prestations sont prévues au quotidien sur chacune des scènes, du matin jusqu’au soir. La fête battra son plein également durant les 5 nocturnes. Non seulement la quarantaine d’attractions de Walibi permettra aux petits et grands de ressentir des sensations fortes, mais tous auront également la possibilité, à travers ce parcours musical, de s’enivrer des compositions de leurs artistes préférés, à tout moment du jour et de la soirée, à plusieurs endroits du site.

Qui se produira, à quelle heure et quel jour ? Rendez-vous sur www.walibi.be où la programmation se complètera de jour en jour, mais aussi où les billets d’entrée et les tickets pour certains concerts seront en vente. Walibi respecte strictement les normes et les mesures liées à la crise sanitaire; dès lors, en raison de la capacité d’accueil limitée des concerts, tous ne pourront pas assister aux prestations de leurs artistes favoris. Un conseil : ne pas tarder à réserver !

Infos pratiques

Walibi Wavre

Boulevard de l’Europe 100, 1300 Wavre, Belgique

4 scènes + animations musicales

Nocturnes : les 31 octobre et 01 novembre 2020 jusqu’à 23h (avec interruption de 17h à 18h), et les 05, 06, et 07 novembre 2020 jusqu’à 22h.

Infos billetterie, concerts et calendrier >>> www.walibi.be

Pour ceux qui ont envie de venir durant toute la semaine des vacances d’automne, le WOS Pass, un abonnement pour entrer à Walibi, vendu en ligne et en caisse à 49 €, leur est destiné.

Frontaliers et travailleurs frontaliers (au 05/10/2020) :

Les personnes habitant à la frontière franco-belge et les travailleurs frontaliers, en provenance ou à destination d’une zone rouge (selon les autorités belges), ne doivent pas obligatoirement se placer en quarantaine ni réaliser un test Covid-19. Pour une présence de moins de 48 heures en Belgique ou à l’étranger, ils n’ont pas l’obligation de compléter le Passenger Locator Form (voir https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form (link is external)). Ces personnes sont autorisées à se déplacer de part et d’autre de la frontière pour se rendre sur leur lieu de travail ou accomplir leurs activités habituelles ou occasionnelles ( ex : faire ses achats, rendre visite à un membre de sa famille ou connaissance, visite médicale, activité récréative,…). Ils respecteront la distanciation et les autres mesures de protection.

Source : Royaume de Belgique – Affaires étrangère >>> https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/france

Source & images : DR – © Walibi Belgium