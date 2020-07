Du 26 juillet au 09 août 2020, la Gare Saint Sauveur de Lille accueille un Village BD (exposition, animations…)

Du dimanche 26 juillet au dimanche 09 août 2020, Lille marquera le coup d’envoi de la tournée en France du « Village-BD » de BD 2020, pour 2 semaines de festivités dédiées à la bande dessinée.

Dans le cadre de BD 2020, Année de la bande dessinée, Lille sera la première ville accueillant le « Village-BD », manifestation itinérante proposée par le Ministère de la Culture, organisée par le Centre national du Livre (CNL). Intégrés à la programmation des Escales de l’été à la Gare Saint Sauveur, une grande exposition et des ateliers pour les enfants seront proposées aux Lillois dès la fin du mois.

Installé à la Gare Saint Sauveur, haut lieu culturel situé en plein cœur de la ville, le « Village-BD » proposera des animations s’articulant autour de deux grands axes :

Une grande exposition sur la bande dessinée ouverte au public dès le dimanche 26 juillet 2020.

Pensée et conçue autant pour les néophytes que pour les amateurs éclairés, l’exposition donnera à voir les différentes facettes du 9ème art : le décryptage de la création d’une bande dessinée, des focus illustrés et explicatifs sur les nombreux genres et styles de BD, et une vision d’ensemble du 9ème art à travers le monde. L’exposition sera visitable jusqu’au 09 août 2020.

Des ateliers pour les enfants animés par les auteurs de BD locaux Mig et Winoc.

Du 27 au 31 juillet 2020, 4 ateliers par jour (deux le matin de 10h à 12h et deux l’après-midi de 14h à 16h) animés par 2 auteurs originaires de la région, Mig et Winoc, seront proposés au jeune public. 40 enfants lillois âgés de 8 à 13 ans, n’ayant pas la possibilité de partir en vacances, profiteront de ce véritable stage de création de bande dessinée, dispensé sur 5 jours par les 2 artistes.

A propos de BD 2020

BD 2020 est organisée conjointement par le Centre national du livre (CNL) et la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image (CIBD), en collaboration avec les services du Livre et de la Lecture de la direction générale des Médias et des Industries culturelles du ministère de la Culture.

Site internet de BD 2020

Infos pratiques

Gare Saint Sauveur

Boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Horaires d’ouverture :

– dimanche 26 juillet 2020 à partir de 14h

– du mercredi au vendredi de 16h à 19h

– samedis & dimanches de 14h à 19h

Le port du masque est OBLIGATOIRE sur l’ensemble du site de la Gare Saint Sauveur (sauf sur le Cours St So).

Site internet de lille300

Source : lille3000 / Ville de Lille & image : DR / © Ministère de la Culture