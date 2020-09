Du 25 au 27 septembre 2020, le Festival Wazemmes l’Accordéon est de retour en version réduite

Du vendredi 25 septembre au dimanche 27 septembre 2020, le Festival Wazemmes l’Accordéon revient en version réduite à la Maison Folie de Wazemmes (70 rue des Sarrazins) et à la Gare Saint Sauveur (boulevard Jean-Baptiste Lebas)… Ce festival de musiques actuelles est un événement festif et de rassemblement inter-générationnel…



Au programme

Vendredi 25 septembre 2020 à 19h30 – Mathilde Braure – TempoDrama – Gratuit sur réservation

Maison Folie Wazemmes – 70, rue des Sarrazins – Lille

Dans un mood très actuel, TempoDrama aborde l’humanité avec des sons électro et des lyrics intemporels.

Mathilde Braure et Gaspard Furlan forment un duo trans-générationnel et éclectique : claviers minimalistes, puissance des mots, voix qui déchire le beat électro.

Trans-générationnel : fraicheur et maturité, happy-sounds et hard-poésie, cougar et gigolo, de profondeur en dérision.

Puissance des mots : comme un écho qui résonne en chacun de nous, réalisme, nostalgie et romantisme. Claviers minimalistes : authentique DX7 et gros son de Moog, effets analogiques et vintages, mélodies enjouées sur une pulse dansante.

Sans complexe, TempoDrama donne le sourire et invite à lâcher prise sur le dancefloor.

Vendredi 25 septembre 2020 à 19h – The Rain – Gratuit sur réservation

Gare Saint Sauveur – 17, boulevard Jean-Baptiste Lebas – Lille

Dans la série « musiques de séries », je demande le jazz ! Le v’là emmené par le trio The Rain d’Alexis Thérain. Les meilleures partitions, les meilleurs génériques de tous les temps seront recréés en quintet exquis et bien balancé dont encore et toujours l’incontournable « Mission Impossible », rendu possible par ce quintet spécialement missionné sur la mission !

Samedi 26 septembre 2020 à 18h30 – L’Orchestre International du Vetex + YN + Panienski – COMPLET

Maison Folie Wazemmes – 70, rue des Sarrazins – Lille

L’Orchestre International du Vetex

Une fanfare qui se débrouille en acoustique comme sur scène : une section cuivres, des bois, un accordéon, une grosse caisse et des percussions. Le répertoire franchement festif, mêle rythmes ska et accents tsiganes, valses à danser, sonorités klezmer et nord africaines…

Des morceaux pour la plupart composés par le trompettiste Thomas Morzewski, des mélodies inspirées d’Europe de l’Est et une touche personnelle et déjanté de chacun des musiciens. Elle est pas belle, la vie ?

YN

YN c’est une voix grave, une batterie percussive sur fond de samples et loops.

YN c’est un retour à l’essence même du mot RAP (rythm and poetry).

YN c’est de la poésie engagée, enragée et parfois sombre.

YN c’est la rencontre de deux énergies voraces pour un son puissant, frénétique et viscéral.

YN c’est le symbole du YottaNewton, la plus haute unité dans l’échelle de mesure de la force.

YN c’est l’alliance de leurs initiales.

YN c’est l’urbain au service du tribal. Et c’est aussi l’inverse.

YN c’est Yann, c’est N.Zaki.

C’est tout ça, YN. Et bien plus en live !

Panienki

C’est l’histoire d’une amitié entre cinq musiciennes qui ont une attirance pour la musique de l’Est. Initialement Panienki est un voyage musical mêlant chansons polonaises, tziganes, tchèques, russes, hébreuses, yiddish et percussions afros.

Des berceuses aux musiques entraînantes, les Panienki vous enchanteront par l’harmonie de leurs quatre voix accompagnées d’une guitare, d’un accordéon, d’un violon, d’une contrebasse et de percussions.

Samedi 26 septembre 2020 à 20h – La Bande à Paulo – COMPLET

Maison Folie Wazemmes – 70, rue des Sarrazins – Lille

La Bande à Paulo

Tout a commencé il y a plus de 20 ans. À Wazemmes, on rencontrait des musiciens dans les bars, dans les rues, dans les carnavals. À force de se croiser, de se côtoyer, de se mélanger, un collectif protéiforme a vu le jour sous le doux nom de « La Bande à Paulo ».

Qui c’est Paulo ? C’est le roi de la java ! Qui c’est Paulo ? Ne cherchez pas, il n’y a pas de Paulo. Ce n’est pas une formation musicale, mais on y trouve des musiciens. Ce n’est pas un style, on y trouve des chansons du siècle passé ou d’aujourd’hui, du jazz ou de la polka, du rock ou de la bossa-nova. Mais qu’est ce que c’est ? Peut-être une manière de vivre la musique avec le public…

Un festival Wazemmes l’Accordéon sans La Bande à Paulo, ça n’existe pas !

Samedi 26 septembre 2020 à 18h – The Strecks – Gratuit sur réservation

Gare Saint Sauveur – 17, boulevard Jean-Baptiste Lebas – Lille

The Strecks est le groupe du célébrissime chanteur populaire Généric François, fils naturel de Simon Templur et de Marge Socipson Ce grand chanteur travaille depuis dix ans à un album de reprises en français des plus grands opening credits anglophones et en anglais des plus grands generix de séries gauloises comme « Sultan le toutou » et « Mission Imposslip », sans oublier le pilote inconnu de « Fidèle Castrole », sous-titré en espagneul breton.

Aux dernières nouvelles, l’album actuellement sous presse en Tasmanie, devrait paraître d’ici 2027 sous le titre « Ich bin ein Gérard Berliner ».

Nous serons très impressionnés par la batterie de musiciens serbo-croates mis au service de la voix de stentor de notre belcantor des Flandres.

Dimanche 27 septembre 2020 à 19h – Furieux Ferdinand + Les Gloglos – Gratuit sur réservation

Maison Folie Wazemmes – 70, rue des Sarrazins – Lille

Furieux Ferdinand

Furieux Ferdinand, c’est la rencontre évidente et improbable entre un acteur fan de hip-hop, un guitariste jazz, un batteur de funk kiffant la fusion, et un accordéoniste qui joue du synthétiseur comme s’il venait d’une autre planète.

Ils viennent chacun de leur galaxie et pourtant, ils parlent la même langue, celle de leur poésie sonore et verbale. Ces quatre-là ne s’embarrassent pas de genre ou de style, ils se téléportent où bon leur semble, du hip-hop live au rock progressif en passant par la chanson pas chantée ou le jazz électrique.

Les Gloglos

Avec Les Gloglos, c’est l’accordéon le point de rencontre entre les différentes cultures du monde. C’est toute l’âme des musiques populaires du monde réunie en une seule formation où se côtoient la salsa, la rumba, la mazurka, le biguine, les valses musette, le forro, le sirtaki…et bien d’autres tziganeries.

Dimanche 27 septembre 2020 à 16h – The Spunyboys – Gratuit sur réservation – COMPLET

Gare Saint Sauveur – 17, boulevard Jean-Baptiste Lebas – Lille

Enfants de Fonzie et des Happy Days, les Spunyboys jouent le plus pur vrai grand rockab de tous les diab’ ! Avec un accordéon de bouche dedans ! Ceux qui ne les ont jamais vus ou entendus n’en reviendront pas de vouloir y arvenir !

Site internet du Festival Wazemmes l’Accordéon

