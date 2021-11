Du 20 au 21 novembre 2021, Lille Grand Palais accueille la 1ère édition du Festival Hello Culture, un condensé de la vie culturelle en métropole lilloise.

Le temps d’un week-end, ce festival Hello Lille mettra à l’honneur les trésors culturels qui font battre le cœur de la métropole depuis des décennies. Amateurs éclairés et experts passionnés de littérature, de musique, de spectacles vivants ou encore de musées sont invités à rencontrer tous les acteurs culturels de la métropole, pour découvrir leurs actualités, leur programme et dénicher des bons plans ! Des ateliers, concerts, rencontres et des animations gratuites rythmeront cette escapade culturelle. Un week-end riche en découverte pour petits et grands !

Au programme :

– Plus d’une soixantaine d’exposants regroupant des acteurs du monde du livre, du spectacle vivant et des institutionnels, des programmateurs et représentants de musées tels que l’Association des éditeurs des Hauts-de-France, l’Agence régionale du livre et de la culture, L’Aéronef, le Grand Mix, les Offices du Tourisme, Hello Lille, la C’ART, la Maison natale de Charles de Gaulle, la Piscine de Roubaix, le théâtre Sébastopol, l’Orchestre national de Lille, le Colisée, Lille 3000, le LaM, la Villa Cavrois, le Palais des Beaux-Arts de Lille et bien d’autres…

– Des concerts et spectacles humoristiques

– Des ateliers et des rencontres d’artistes

– Une exposition…

Les animation du samedi 20 novembre 2021 de 14h à 20h30

Atelier La danse du pinceau à 14h30

Concevez une composition individuelle inspirée par une chorégraphie imaginaire. Une écoute musicale attentive permet de traduire les rythmes en gestes graphiques.

Concert Archie Lee Hooker & the Coast to Coast Blues Band à 15h

Il nous révèle et nous éclaire, de par son âge et son expérience, cette histoire extraordinaire qui l’a inspiré tout au long de ces années et qui deviendra sa seule religion : le Blues.

Extrait de spectacle Tom Coss Magicien à 15h

Avec beaucoup de modernité, Tom manie habilement magie digitale, mentalisme et humour, pour le plus grand plaisir de tous.

Atelier enfants Lecture et chant & Dessin géant avec Johan Leynaud à 15h

Atelier d’éveil à la lecture et au dessin pour les tout-petits.

Atelier enfants Découvre les trésors du Musée d’Histoire Naturelle de Lille de 15h à 18h

Accompagnés par un médiateur du musée, découvrez, questionnez et identifiez ces objets et animaux du monde entier, qui vous dévoileront bientôt tous leurs secrets !

Atelier Parents-enfant création textile « architecture brodée » à 15h30

Création textile parent – enfant à partir de 6 ans. Proposé par La Manufacture.

Atelier Tout public initiation au tissage à 16h

Découverte du tissage. Proposé par La Manufacture.

Rencontre Maison Natale de Charles de Gaulle à 16h

Présentation du chantier de rénovation de la Maison natale Charles de Gaulle : le projet, les découvertes, les savoir-faire, les recherches historiques, etc.

Les Mauvaises Langues à 16h

Les Mauvaises Langues perpétuent depuis 20 ans la tradition d’une chanson française intelligente où l’énergie musicale sert la qualité de leurs textes. Proposé par Verone Productions.

Atelier enfants Vannerie buissonnière à 16h30 et à 17h

Tressage des petits objets utilitaires ou de décoration pour le jardin à partir de végétaux. Proposé par la MEL- Direction Nature.

YN à 17h

YN (Yotta Newton) est un duo groupe de rap français basé à Lille. Sélectionnés aux Inouïs du Printemps de Bourges 2020, ils ont marqué les esprits avec un live puissant.

Quiz Arlette Gruss à 17h

Petits et grands testent leurs connaissances sur le dernier spectacle d’Arlette Gruss et tentent de gagner des places ! Une animation proposée et animée par CitizenKid.

Atelier Story Mania à 17h30

Devenez scénariste en une partie de carte ! Grâce à vos talents d’improvisation, persuadez les autres joueurs que votre série est la meilleure. À partir de 7 ans.

Julien Bing à 18h

L’humoriste dunkerquois présente son spectacle « Toute la vérité, rien que la vérité, ou presque ».

Gulien à 18h

Gulien est un rappeur de 26 ans originaire de Lille, qui se caractérise par un univers très personnel. Influencé par des rappeurs originaux, sincères et techniques, il a dévelopé au fi l de ses années d’écriture un style unique, caractérisé par une sensibilité et une sincérité à fleur de peau, des punchlines saisissantes, et un sens du rythme, de la diction et de la rime auxquels il apporte un soin particulier.

Avant-première Series Mania à 19h

Vivez une séance “comme au Festival” avec la projection en avant-première d’une série phare de la sélection officielle 2021, présentée par un de nos programmateurs.

Temps forts de l’Opéra de Lille. Présentation des spectacles Like flesh et Didon et Énée

Les animation du dimanche 21 novembre 2021 de 10h à 19h

Atelier enfants Jeu de construction à 10h

Découverte des matériaux de construction et des décors d’architecture lors de cette matinée jeux pour tous les âges à partir de 2 ans. Proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Lille.

Comédie musicale Cubanista, la Nueva Vida à 11h

7 musiciens (batterie, piano, percussions, trompette, saxophone, basse, contrebasse…) … 2 chanteurs : reprises de certains titres de la comédie musicale Cubanista, la Nueva Vida.

Atelier enfants Paul Klee, la clef du motif à 11h30

Cet atelier d’initiation permettra de découvrir toutes les étapes techniques de la sérigraphie, de la conception d’une image jusqu’à son impression, tout en réalisant une œuvre originale.

The Breakfast Club à 12h

The Breakfast Club, duo lillois né en 2017, élabore une pop embuée, la possible bande-son d’un voyage à deux tout au long duquel, derrière un pare-brise un peu fêlé, se dessineraient toutes les nuances d’un ciel de traine.

Atelier enfants Calligraphie à 12h30

Écriture calligraphiée d’un mot en arabe avec encres et papiers colorés. À partir de 6 ans. Proposé par l’IMA Tourcoing.

Ninon à 13h

Avec un flow hypnotique comme chant sauvage, ses poèmes enveloppé d’harmonies vocales déroulent l’ennui et la nostalgie de la génération Z, Ninon raconte les fuites et les refuges avec des chansons qui fusionnent new soul, beats électro et pop francophone.

Spectacle pour enfants Les Naines de jardin à 13h et à 15h

PhiloNaine et CarNaine, Naines de Jardin (hors normes), recalées, au rebus, reléguées dans l’espace réservé aux mauvaises herbes, aux déchets de tonte et autres végétaux « indésirables ». Leur pire ennemi: Blanche-Neige qui règne sur une nature aseptisée où par un brin d’herbe ne dépasse.

Atelier enfants Gravure à 13h30

Initiation à la technique de la gravure à partir des œuvres de l’exposition « images de héros ». À partir de 10 ans. Proposé par l’IMA Tourcoing.

Quiz Chantal Goya à 14h

Petits et grands testent leurs connaissances sur le dernier spectacle de Chantal Goya et tentent de gagner des places ! Une animation proposée et animée par CitizenKid.

L’ONL en couleurs percutantes à 14h

Un voyage sonore intense, riche de mélodies endiablées et de couleurs percutantes !

Atelier Théâtre d’Ombres à 14h30

Découverte du théâtre karagôz et confection de figurines en papier découpé. À partir de 6 ans. Proposé par l’IMA Tourcoing.

Lillarious à 15h

Lille, capitale de l’humour en 2022 ! Lillarious, le nouveau festival créé par Montreux Comedy, s’implante dans les Hauts-de-France pour nous faire rire (on a tellement besoin!) et échanger sur la place de l’humour dans la société (bonne idée !).

Atelier enfants Lecture et chant & Dessin géant avec Johan Leynaud à 15h

Atelier d’éveil à la lecture et au dessin pour les tout-petits.

Atelier enfants Découvre les trésors du musée d’histoire naturelle de Lille de 15h à 18h

Accompagnés par un médiateur du musée, découvrez, questionnez et identifiez ces objets et animaux du monde entier, qui vous dévoileront bientôt tous leurs secrets !

Atelier Adultes couture upcycling à 15h30

Découverte du Textile Lab et confection d’un sac à vrac. Proposé par La Manufacture.

Adam Carpels à 16h

Une traversée allant de la Bass music en passant par le hip-hop jusqu’à l’electronica organique, c est le voyage poétique que propose Adam Carpels avec son live sur machines. Accompagné depuis une année par le vidéaste/VJ Sofian h-g, il travaille à ses côtés autour de la thématique de l’exode musicale et visuelle.

Mahe à 16h

L’humoriste de Valenciennes présente son spectacle « Mahé s’installe ». Proposé par Verone Productions.

Atelier La Danse du pinceau à 16h30

Conception d’une composition, où une écoute musicale attentive permet de traduire les rythmes en gestes graphiques.

Infos Pratiques

Dates :

Samedi 20 novembre 2021 : de 14h à 20h

Dimanche 21 novembre 2021 : de 10h à 19h

Lieu :

Lille Grand Palais

1, Boulevard des Cites-Unies

59777 Euralille

Entrée libre

Pass Sanitaire

Le résultat d’un test PCR ou anti génique négatif récent de 48h.

Ou une attestation de vaccination complète contre la covid-19, remise par le centre de vaccination ou un médecin (7 jours après la dernière injection ou 28 jours après le vaccin Janssen)

Ou le résultat d’un test PCR ou anti génique positif attestant du rétablissement de la Covid, datant de plus de 15 jours et de moins de 6 mois.

Site internet du Festival Hello Culture

Source & images : DR / © Hello Lille