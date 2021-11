Du 19 novembre au 30 décembre 2021, le Village de Noël de Lille est de retour

Du vendredi 19 novembre au dimanche 30 décembre 2021, la place Rihour de Lille se parera de ses plus belles lumières pour accueillir une nouvelle édition du « Village de Noël ». Laissez-vous envoûter par la magie de Noël, arpentez les allées illuminées et profitez de cette ambiance féérique !

87 chalets vous attendent avec une sélection de produits issus de l’artisanat régional, national et international. Un choix large et qualitatif qui vise à proposer un événement de qualité, à dimension humaine à l’image de notre belle ville de Lille. Coffrets gourmands, jouets insolites, bijoux créatifs, produits issus de l’artisanat international, sans oublier les incontournables douceurs hivernales à savourer… Éveillez vos sens, allez à la rencontre des chaleureux exposants et de leurs histoires passionnantes et repartez avec des cadeaux de noël authentiques pour petits et grands !

Les produits proposés :

Cadeaux gourmands : les douceurs régionales de Noël…,

Produits fins : foie gras, truffe, chocolat, pains d’épice, gourmandises trompe l’œil…,

Produits issus de l’artisanat du Monde : accessoires & laines népalaises, bijoux thaïlandais…,

Produits issus de l’artisanat du bois, du cuir et des métaux : maroquinerie en cuir naturel et en liège, décoration, magnet et plaque en bois ou métal, jeux de société…,

Produits de décoration pour la maison : photophore, boules de noël animées, disques vinyle découpés, affiches régionales, accessoires vintages, bougies…,

Jeux et jouets, les souvenirs : doudou, bouillottes, casse tête en bois, kit de magie…,

Bijoux et autres accessoires : bijoux argent, fantaisie et artisanaux…,

Produits de Noël : crèches, santons, bonnets, souvenirs, suspensions…,

Vêtements chauds : polaires, bonnets, chaussettes et pulls en laine…,

Produits bien-être : huiles essentielles, herboristerie, cosmétique naturelle, savon provençaux…,

Restauration de Noël : gaufres, crêpes, vin chaud, bretzel, tartiflette, tartines salées…

Le Village de Noël

A l’occasion de la 31ème édition, de nombreux temps forts viendront rythmer les festivités avec des concerts, des déambulations lumineuses, des animations pour les enfants, des balades insolites et bien évidemment la rencontre avec Père Noël !

Les animations :

Vendredi 19 novembre 2021 de 18h à 20h : ouverture du Village de Noël – Les Lumières de Mister F (gratuit)

Vendredi 26 novembre 2021 de 18h à 20h : White Christmas (gratuit)

Vendredi 26 novembre 2021 de 18h30 à 20h : balades insolites « La vraie histoire du Père Noël » avec Une Bulle Sur Les Pavés – renseignement & réservation >>> Par téléphone au 06 65 17 82 94 ou par mail welcome@unebullesurlespaves.com

Mercredi 01 décembre 2021 de 15h à 18h : atelier magique (gratuit)

Vendredi 03 décembre 2021 de 18h à 20h : Christmas Swing

Vendredi 03 décembre 2021 de 18h30 à 20h : balades insolites « La vraie histoire du Père Noël » avec Une Bulle Sur Les Pavés – renseignement & réservation >>> Par téléphone au 06 65 17 82 94 ou par mail welcome@unebullesurlespaves.com

Mercredi 08 décembre 2021 de 15h à 18h : stand maquillage & sculptures sur ballons (gratuit)

Vendredi 10 décembre 2021 de 18h à 20h : Radio Santa (gratuit)

Vendredi 10 décembre 2021 de 18h30 à 20h : balades insolites « La vraie histoire du Père Noël » avec Une Bulle Sur Les Pavés – renseignement & réservation >>> Par téléphone au 06 65 17 82 94 ou par mail welcome@unebullesurlespaves.com

Samedi 11 décembre 2021 de 10h à 11h30 : balades insolites « La vraie histoire du Père Noël » avec Une Bulle Sur Les Pavés – renseignement & réservation >>> Par téléphone au 06 65 17 82 94 ou par mail welcome@unebullesurlespaves.com

Mercredi 15 décembre 2021 de 15h à 18h : atelier magique (gratuit)

Vendredi 17 décembre 2021 de 18h à 20h : Piano Triporteur (gratuit)

Vendredi 17 décembre 2021 de 18h30 à 20h : balades insolites « La vraie histoire du Père Noël » avec Une Bulle Sur Les Pavés – renseignement & réservation >>> Par téléphone au 06 65 17 82 94 ou par mail welcome@unebullesurlespaves.com

Samedi 18 décembre 2021 de 10h à 11h30 : balades insolites « La vraie histoire du Père Noël » avec Une Bulle Sur Les Pavés – renseignement & réservation >>> Par téléphone au 06 65 17 82 94 ou par mail welcome@unebullesurlespaves.com

Infos pratiques

Place Rihour

Jours et horaires d’ouverture :

– du lundi au jeudi : 11h à 20h30,

– vendredis & samedis : 10h à 22h,

– dimanche : 10h à 20h30,

– vendredi 24 décembre 2021 : 11h à 18h,

– jeudi 30 décembre 2021 : 11h à 20h

– fermé le 25 décembre 2021

Site internet du Village de Noël de Lille

