Du 16 novembre au 06 décembre 2020, #Challenge3919, la Course contre les violences faites aux femmes

Dans le cadre de la Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la Ville de Lille, Osez le Féminisme 59 et le Lille Métropole Athlétisme se mobilisent comme l’année dernière pour soutenir la cause. Dans le contexte sanitaire actuel, il a fallu se réinventer et vous proposer un challenge individuel pour atteindre un objectif commun : 39 190 KM pour mettre en avant le 39 19, numéro violences femmes info.

Comment participer ?

Ins cription : 10€

Crédite 5 km ou 10 km au compteur en fonction de la distance choisie,

Don en fonction du nombre de km parcourus

Réception par courrier :

– Masque #STOP

– Bracelet

– Dossard

– Feuille de route

Comment justifier vos km ? Choisissez 5 ou 10 km lors de l’inscription, pour valider votre distance envoyer votre capture d’écran à l’adresse mail challenge3919@lille-athletisme.fr.

Pour augmenter le compteur :

– en extérieur : en courant/ en marchant (rayon 1km autour de chez vous /1h maximum)

– à votre domicile : sur un tapis ou en participant

Où et quand ?

Partout en France (rayon 1km autour de chez vous, 1h maximum)

du 16 novembre au 06 décembre 2020

Inscription >>> cliquez ici !!!

Site internet du Lille Métropole Athlétisme

Source & image : DR – © Lille Métropole Athlétisme