Du 16 novembre 2020 au 12 avril 2021, l’heure de fin de service de la ligne 1 est avancée à 22h30 tous les lundis soir

Dans le cadre de travaux menés sur la ligne 1 du métro, l’heure de fin de service de la ligne 1 est avancée à 22h30* tous les lundis soir à compter du 16 novembre 2020 et ce jusqu’au 12 avril 2021. Afin d’assurer une continuité de service, des bus relais seront mis en place en soirée le lundi pendant la durée des travaux.

Métro – ligne 1

Chaque lundi à compter du 16 novembre 2020, le dernier départ de la ligne 1 se fera à 22h30 depuis Gare Lille Flandres, au lieu de 00h30 habituellement. Afin de permettre aux voyageurs de poursuivre leur trajet, des bus relais seront mis en place et assureront une continuité de service sur la totalité de la ligne. Pendant le confinement, la fréquence sera d’un bus toutes les 20 minutes de 22h30 à 23h30 et d’un bus toutes les 30 minutes de 23h30 à 00h30. Elle sera ensuite d’un bus toutes les 10 min de 22h30 à 23h30 et toutes les 15 minutes de 23h30 à 00h30.

La ligne 1 du métro fonctionnera normalement le reste de la semaine.

A noter que la station Rihour ne sera pas desservie par des Bus Relais. ilévia vous invite donc à vous rendre aux stations République Beaux-Arts ou Gare Lille Flandres.

Métro – ligne 2

La ligne 2 circulera normalement.

* dernier départ depuis Gare Lille Flandres

Source et images : DR © Ilévia