Du 15 juillet 2020 au 11 janvier 2021, Open Museum Music au Palais des Beaux-Arts de Lille

Du 15 juillet 2020 au 11 janvier 2021, le Palais des Beaux-Arts de Lille bouleverse les codes de la perception des œuvres. Et si, pour une fois, le musée était ouvert à tous les sens ? Et s’il permettait une expérience de visite différente ? Et s’il ne s’offrait pas uniquement à nos yeux mais aussi à nos oreilles ?

Open Museum, c’est une invitation donnée à des personnalités ou un genre que l’on n’attend pas dans un musée. C’est la conjugaison réjouissante et savante des disciplines

entre elles, c’est transmettre le goût de l’art et du savoir, sans oublier le plaisir et l’imaginaire.

Pour la 6ème édition de l’Open Museum, le Palais des Beaux-Arts de Lille invite le public à écouter la musique des œuvres, la « petite musique intérieure » qu’évoquent les peintures, les sculptures ou même l’ambiance d’une salle du musée. Asseyez-vous comme dans votre salon dans un décor inspiré par les œuvres de la collection.

Retrouvez une sélection musicale éclectique, classique, jazz, rock, pop, rap, world, soul, établie avec la complicité artistique d’Alexandre Bloch, Directeur musical de l’Orchestre National de Lille et Régis Cotentin, commissaire de l’Open Museum.

Ce mélange des genres, de Gioacchino Rossini à Christine and the Queens en passant par Gustav Mahler et Nina Simone, librement assumé, ouvre sur une lecture vivante des oeuvres et inspire des images mentales, à partir des grands thèmes de l’histoire de l’art, de la préhistoire au contemporain.

Une nouvelle expérience de sound design à vivre en immersion dans les œuvres, les oreilles grandes ouvertes.

EōN par Jean-Michel Jarre

À l’occasion de l’Open Museum Music, découvrez l’oeuvre musicale-visuelle générative EōN, créée par Jean-Michel Jarre. Présentée ici en première mondiale et en grand format, l’application EōN permet d’écouter de la musique et des images générées en continu par un algorithme orchestrant les sons composés, interprétés et enregistrés par l’artiste / Jean-Michel Jarre. Comme un album perpétuel avec une riche variété de tempo, de tonalités et de rythmes.

La Playlist du Public

Grâce à une web app dédiée, au musée ou depuis chez eux, vous êtes invités à enrichir une playlist participative, inspirée par le parcours de l’Open Museum. Cette playlist remplacera la sélection originale in situ du 14 au 30 novembre prochain.

Lien web app >>> ommusiclille.app

Pour profiter à 100% de l’Open Museum Music tout en respectant les mesures barrières, il est recommandé de se munir de son casque ou ses écouteurs personnels.

Événements

Mardi 15 septembre 2020 à 19h30

Lecture-Spectacle : Looking for Janis

De Lucie Baratte, mise en voix de Nora Granovsky avec Jérôme Castel et Juliette Savary, par la Compagnie BVZK.

Lucie Baratte a toujours rêvé de rencontrer Janis Joplin. Seulement voilà : l’une est née en 1981 et l’autre est morte en 1970. Comment vivre sa vie de fan lorsque son idole n’existe plus ?

Auditorium. Gratuit. Nombre de places limité.

Inscriptions : reservationpba@mairie-lille.fr

Samedi 19 & dimanche 20 septembre 2020

Journées du Patrimoine

Gratuit

Vendredi 02 octobre 2020 à 19h30

Ciné-Concert – Berlin, Symphonie d’une Grande Ville

Création musicale : Gaëtan Campagne. En partenariat avec le Goethe-Institut-Lille.

La vie et le rythme d’une grande métropole, de l’aube à minuit, un film « symphonique » de Walter Ruttmann avec les milliers d’énergies qui composent la vie d’une grande ville.

Auditorium. Gratuit. Nombre de places limité.

Inscriptions : reservationpba@mairie-lille.fr

Samedi 14 novembre 2020 de 18h à minuit

Nuit des Musées

Découvrez l’Open Museum Music et les live du groupe Tamala (flux métissé afro, vivant et énergisant).

Gratuit.

Mercredi 25 novembre 2020 de 19h à 22h

Nocturne 18 – 30 ans

Découvrez le musée en participant au jeu grandeur nature imaginé par les jeunes du CLJ (Conseil Lillois de la Jeunesse).

Gratuit. Réservé aux étudiants et -30 ans.

Nombre de places limité.

Visites un Midi un regard

Vendredi 11 septembre 2020 à 12 h 30

Avec Lucy Leguay, cheffe d’orchestre.

Vendredi 09 octobre 2020 à 12 h 30

Avec Laure Chailloux, accordéoniste.

Vendredi 11 décembre 2020 à 12h30

Avec Dominique Visse, contreténor et haute-contre.

Tarifs : 4 €/ 8 €

Infos pratiques

Le Palais des Beaux-Arts

Place de la République – Lille

Tarifs : à partir de 4€ / gratuit le 1er dimanche du mois

Horaires d’ouverture : voir sur le site du musée

Site internet du Palais des Beaux-Arts de Lille

