Du 10 novembre 2021 au 13 mars 2022, le Musée de l’Hospice Comtesse de Lille accueille l’exposition « Au temps des Renarts ».

Quand l’art urbain rencontre l’histoire

L’esprit du street art s’installe à l’Hospice Comtesse, musée d’art et d’histoire de Lille. Durant plusieurs mois, la salle des malades se métamorphose au gré de la fantaisie des interventions graphiques des artistes du Collectif Renart.

A l’occasion d’une carte blanche, le Collectif prend ses quartiers d’hiver du côté du Vieux-Lille. Dans ce décor monumental, et sous le mode d’une exposition pensée pour et avec le lieu, les artistes se réapproprient et réinterprètent quelques œuvres de la collection permanente du musée. Pour cette invitation offerte au mouvement graffiti, les fresques composées in situ révèlent tout autant le patrimoine des siècles passés que l’histoire de la ville.

La scénographie de cette présentation incite le public à plonger au cœur d’une expérience composée d’anachronismes visuels et sonores, en jouant de clins d’œil historiques et de symboliques locales, en intégrant la cité lilloise de la même manière que Lille intègre l’art urbain. Dans la salle des malades revisitée, espaces et temps se mixent et s’enchevêtrent ; époques et codes se confrontent et se répondent.

Couleurs, énergie, calligraphie, détournements, dispositifs sonores, touches d’humour sont au rendez-vous sur les cimaises du musée. Ces créations originales décrivent la richesse de la culture urbaine actuelle et font écho aux graff qui ornent déjà les bâtiments de la ville.

L’Hospice Comtesse valorise la création à Lille

Par cette invitation proposée aux street artistes du Collectif Renart, l’Hospice Comtesse poursuit le développement de ses actions pour la valorisation de la création à Lille. Il porte les mêmes valeurs que celles du Collectif : toucher de nouveaux publics et offrir un accès à l’art à toutes et tous. Pour les Renarts, cet événement permet aussi de partager l’art urbain, de l’exposer à un autre regard et de démontrer l’adaptation de cet art à son environnement.

Collectif Renart

Le Collectif Renart est une association composée d’artistes (peintres, graffeurs, illustrateurs, photographes…), de militants de l’éducation populaire et de passionnés d’art mural qui travaillent ensemble depuis les années 1990. Œuvrant en France et à l’étranger, le Collectif Renart a multiplié les rencontres et généré de nombreux projets artistiques dans l’espace public. Il organise notamment la Biennale Internationale d’Art Mural (BIAM) depuis 2013.

Infos pratiques

Musée de l’Hospice Comtesse de Lille

32, rue de la Monnaie

Tarifs de l’exposition : 2,60€ / gratuit pour les moins de 12 ans, les détenteurs de la C’Art, les demandeurs d’emploi, les personnes en situation de handicap…

Source : Ville de Lille / Photo & image : DR – © Ville de Lille – © Zoom Sur Lille