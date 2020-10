Du 09 au 11 octobre 2020, c’est la Nuit des Bibliothèques !

Cette année, la 7ème édition de la Nuit des Bibliothèques, placée sous signe de l’Afrique, aura lieu du vendredi 09 au dimanche 11 octobre 2020 dans l’ensemble de la métropole, pour une meilleure répartition du public. Au programme de cette longue nuit africaine, des ateliers, lectures et rencontres…

7ème édition de la Nuit des Bibliothèques

Depuis sa création en 2014, la Nuit des Bibliothèques s’est imposée comme un rendez-vous familial et festif incontournable. En 2019, plus de 16 000 métropolitains y ont participé !

Cette année, cet évènement dure exceptionnellement trois nuits, du vendredi 09 au dimanche 11 octobre 2020, pour une meilleure répartition du public, compte-tenu des mesures sanitaires en vigueur.

De nombreux temps forts seront notamment proposés le samedi 10 octobre 2020 : l’ensemble des bibliothèques, médiathèques et autres lieux associés ouvriront leurs portes jusque tard dans la nuit (horaires différents selon les sites) et proposeront gratuitement des activités sur la thématique « AfriqueS ». Au programme : ateliers d’écriture, spectacles, lectures en pyjama, jeux, rencontres d’auteurs, musique, dégustations, expositions, projections, bourses aux livres, contes… À noter que ces événements se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires en vigueur (jauge adaptée, distanciation sociale, gestes barrières …).

Une belle occasion de mettre en avant toutes les richesses des 54 États du continent africain : humaines, artistiques, économiques, linguistiques, culturelles,… Cette édition entre en résonance avec la saison Africa 2020 qui sera proposée par l’Institut Français de début décembre 2020 à mi-juillet 2021.

Au Programme à Lille

Médiathèque Jean Lévy – 32/34 rue Edouard Delesalle

Du 08 au 31 octobre 2020 : exposition « AfriqueS » d’Eugénie Baccot

À mi-chemin entre le photoreportage et la photographie d’auteur. Plusieurs éléments de reportages en Afrique sont rassemblés, qui documentent le quotidien de communautés peu conventionnelles ou alternatives parfois en lien avec des questions identitaires et leurs représentations. L’occasion de découvrir un continent créatif et inattendu. Visite, échanges, tout au long de la journée. Rencontre avec la photographe le samedi 10 octobre 2020 (sous réserve).

Samedi 10 octobre 2020

De 10h30 à 12h30 : « la francophonie en question » par Didier Niewiadoski

La notion de francophonie est évolutive, et le continent africain en est l’un des principaux témoins et acteurs. histoire(s), panorama et prospective. En partenariat avec l’Université du Temps Libre.

14h à 19h : Good Morning, Africa !

Sélection dans notre immense collection des musiques du monde d’artistes du continent africain, de courants, d’époques. L’occa-sion de réviser ses bases ou de démarrer un voyage.

16h à 18h : Des mots d’Afrique

Fatou Diome, Alain Mabanckou ou Maïssa Bey, à écouter en live ! Laissez-vous surprendre par les extraits de textes écrits par des auteurs africains ou évoquant leur continent, lors d’une lecture offerte par les bibliothécaires.

17h à 18h : Atelier conte plurilingue, par l’association « Dulala » – Enfants de 4 à 7 ans

Les enfants sont amenés à découvrir un conte dans une autre langue que le français et à deviner de quel conte il s’agit. Ils seront ensuite amenés à créer collectivement un « memory » plurilingue du conte, en s’essayant ainsi à la calligraphie dans d’autres systèmes d’écriture. En partenariat avec le festival « D’un pays l’autre ».

Sur réservation : jvermeesch@mairie-lille.fr

18h à 19h : Afrique 50

Projection-débat du film anticolonialiste de René Vautier, Afrique 50 (17 minutes),longtemps soumis à la censure. Envoyé en Afrique pour un film documentaire, le réalisateur en revient pour pousser un cri anticolonialiste inédit pour l’époque. Le film sera alors censuré pendant 40 années. À l’issue de la projection, un temps d’échanges sur le documentaire et le parcours de René Vautier s’ouvrira.

18h à 19h30 : Projection du film Söodo, initiation à ce jeu de savane du Burkina Faso – A partir de 6 ans

Film produit par l’association « Écouter jouer » et réalisé par Michel K. Zongo. Dans la savane du Burkina Faso, pour jouer au Söodo, les enfants s’asseyent autour d’une spirale. Ne pas être Söodo (sorcier ou sorcière) est le but de ce jeu. À l’issue de la projection, Françoise Soavi (productrice et conteuse) et Mamko Cissoko (compositeur et virtuose de la Kora) proposent d’initier les enfants à ce jeu.

Sur réservation : jvermeesch@mairie-lille.fr

20h à 21h : Lectures d’Afrique en pyjama – Pour les plus jeunes

Le très attendu moment des lectures en pyjama, au cours duquel vos enfants, accompagnés de leur doudou, pourront découvrir de magnifiques histoires pour visiter un continent multiple et surprenant.

21h à 22h : Spectacle conté « le pêcheur et le génie » – Pour les adultes

Des contes égyptiens par Chirine El Ansary. Un classique des Mille et Une Nuits plein de rebondissements, de personnages inattendus, loin des versions exotiquement édulcorées qu’on vous a trop souvent servi.



Médiathèque de Fives – 18 Rue Bourjembois

Samedi 10 octobre 2020

De 15h à 16h : Projection du film Oulinine Imdanate et découverte de ce jeu touareg

Un film réalisé par Michel K. Zongo et produit par « Écouter jouer ». Au Mali, les enfants touaregs, pour jouer à Oulinine Imdanate, se distribuent les rôles du chevrier, de ses chèvres, du chacal et du juge. À l’issue de la projection, Françoise Soavi (productrice et conteuse) et Mamko Cissoko (compositeur et virtuose de la Kora) proposent d’initier les enfants à ce jeu.

Sur réservation : bibfives@mairie-lille.fr

Médiathèque de Wazemmes – 134 rue de l’abbé Aerts

Samedi 10 octobre 2020

De 15h à 16h : Atelier conte plurilingue par l’association « dulala » – Enfants de 4 à 7 ans

Les enfants sont amenés à découvrir un conte (très célèbre) dans une autre langue que le français et à deviner de quel conte il s’agit. Ils seront ensuite amenés à créer collectivement un « memory » plurilingue du conte, en s’essayant ainsi à la calligraphie dans d’autres systèmes d’écriture.

Sur réservation : lpatte@mairie-lille.fr

Bibliothèque de l’Institut pour la Photographie – 9/11 rue de Thionville

Samedi 10 octobre 2020

18h à 19h30 : rencontre avec Cédric Gerbehaye autour de ses livres Congo in Limbo et Land of Cush

L’Institut pour la photographie vous convie à une rencontre avec le photographe Cédric Gerbehaye autour de deux de ses livres plusieurs fois primés : Congo in Limbo(2010), né de trois années de voyages en République démocratique du Congo et Land of Cush (2013), consacré au Sud Soudan.

Sur réservation : msancandi@institut-photo.com

19h30 à 20h : dédicace des livres Congo in Limbo et Land of Cush, suivie d’une visite de l’exposition « réalités données », en présence du photographe

Cédric Gerbehaye s’est rendu à plusieurs reprises au Lycée Maurice Duhamel de Loos, dans la métropole lilloise, pour aller à la rencontre des mineurs exilés d’Afrique subsaharienne ou orientale que cet établissement accueille. Leurs différents échanges autour de leur parcours passés, présents et futurs ont donné lieu à la série « Odyssées et horizons », présentée à l’Institut.

Sur réservation : msancandi@institut-photo.com

Centre de Documentation de la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités – 5, rue Jules de Vicq

Nature Africaine

Sa seule évocation nous plonge dans le souvenir d’incalculables heures de lecture. qu’on l’aborde par la bande dessinée, le roman d’aventures, le récit de voyage, l’ouvrage encyclopédique, le témoignage ethnographique ou l’album de photographies… l’Afrique, avec ses vastes plaines et ses sombres forêts, fait toujours rêver. À l’occasion de la Nuit des bibliothèques et de la Fête de la Nature, la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités vous propose de la découvrir sous l’angle de son incroyable biodiversité.

Samedi 10 octobre 2020

18h : Animal d’Afrique

Atelier familial d’initiation au dessin animalier animé par Vincent Gavériaux, illustrateur naturaliste professionnel.

Sur réservation : a.menu@mres-asso.fr

19h15 : Histoires d’Afrique

Des lectures proposées par Marie-Christine Blayac.

20h : D’est en ouest, une balade sans prétention au cœur de l’Afrique sauvage

Récit de voyage sur la faune africaine. qu’il s’agisse d’espèces « stars » du monde animal ou d’illustres inconnues, elles ont toutes quelque chose de passionnant à nous raconter. Par Rudy Pischiutta, naturaliste émérite, directeur du GON, Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord.

Médiathèque de la Cité du Centre Hospitalier Universitaire – Rue Polonovski

13h à 17h : concert, lecture publique, exposition et dons de livres.

Sur réservation : delegationculture@chru-lille.fr

