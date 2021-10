Du 08 au 10 octobre 2021, c’est les Nuits des Bibliothèques !

Les Nuits des Bibliothèques sont de retour dans la Métropole Européenne de Lille du 08 au 10 octobre 2021. Depuis 2014, les Nuits des Bibliothèques sont devenues un rendez-vous métropolitain incontournable. Dans un esprit festif et familial, les établissements de lecture ouvrent leurs portes à des horaires parfois inhabituels pour faire découvrir au public leurs activités, services et collections. Cette nouvelle édition, placée sous le signe de la musique ne dérogera pas à la règle.

Au total, ce sont 74 structures participantes, réparties dans 57 communes de la MEL qui seront au rendez-vous pour proposer une programmation qui ravira petits et grands. Cette année encore, les bibliothèques rivalisent d’imagination pour faire découvrir leurs collections et services, de façon ludique et conviviale autour d’animations gratuites.

Damien Castelain – Président de la Métropole Européenne de Lille

« Les Nuits des Bibliothèques sont une invitation à vivre, dans un esprit familial et festif, des expériences nouvelles et parfois inattendues dans les différentes structures qui prennent part à ce bel événement, devenu incontournable au fil des ans. Après une édition 2020 contrainte à un format plus intimiste en raison de la crise sanitaire, nous sommes d’autant plus ravis de pouvoir retrouver un public qui, j’en suis sûr, sera au rendez-vous pour célébrer la culture sur l’ensemble du territoire métropolitain. »

Les Nuits des Bibliothèques en Musique

Seul, en famille ou entre amis profitez de plus de 300 animations : concert interactif autour des musiques du monde à Lezennes, festival BD à Wattrelos, lectures musicales à Bondues, concert-dessiné à Lille, « guitare, bulles et blues » à Neuville-en-Ferrain, récital de piano à Sainghin-en-Weppes, veillée musicale pour les plus petits à Roubaix, « jazz, notes et mots » de Radinghem-en-Weppes, fabrication d’instrument de musique à Sequedin, soirée rock à Englos, DJ set à Lesquin, pause musicale apéritive à Anstaing, labo sonore à Houplin-Ancoisne, musique numérique et food truck’s à Roncq, contes et comptines à Wasquehal, quizz musicaux à Lomme, parcours sonore à Saint-André… Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts.

Programme complet sur le site de la MEL

Source & images : DR – © Métropole Européenne de Lille