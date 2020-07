Du 05 au 21 août 2020, Kinepolis propose un festival de musique dans ses salles !

Du mercredi 05 au vendredi 21 août 2020, Kinepolis propose une offre inédite sur grand écran pour (re)découvrir les concerts mythiques de 17 artistes internationaux.

Kinepolis accélère sa dynamique de programmation pour proposer des expériences uniques aux amateurs de cinéma tout au long de l’été. Chaque mercredi, jeudi et vendredi, Kinepolis invite les fans de musique à (re)vivre les concerts exceptionnels des plus grands artistes de la scène musicale dans le confort de ses salles : Damso, Angèle, Clara Luciani, M, Eddy De Pretto, Christophe, Vanessa Paradis, The Cure, Amy Winehouse, Alain Bashung, PJ. Harvey, Sting, The Rolling Stones, Black Sabbath, Etienne Daho, Bernard Lavilliers et Mika.

Véritable alternative aux nombreuses suppressions de rencontres musicales, cette programmation éclectique est l’occasion rêvée de partager des moments de musique et d’émotions dans le respect des mesures sanitaires.

Infos pratiques

Kinepolis Lomme

1, rue du Château d’Isenghien – Lomme



Tarifs :

– billetterie à l’unité : 10 € la place / 7 € pour les moins de 14 ans (hors suppléments).

– Pass disponible uniquement aux caisses du Kinepolis Lomme (2 concerts au choix : 18 € / 4 concerts au choix : 32 € / 6 concerts au choix : 42 €).

