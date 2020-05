Du 01 au 30 juin 2020, la Métropole Européenne de Lille (MEL) lance la 3ème édition du Challenge Métropolitain du Vélo « Ensemble en selle ! »

Du 01 au 30 juin 2020, la Métropole Européenne de Lille (MEL) lance la 3ème édition du Challenge Métropolitain du Vélo qui, en raison du confinement, a été reporté d’un mois. La pratique du vélo au quotidien constitue un mode de déplacement à la fois vertueux pour l’environnement, bon pour la santé et sûr du point de vue sanitaire puisqu’il garantit une distanciation sociale pour se rendre au travail, à l’école, etc. Collègues, voisins, élèves, amis… cette compétition conviviale de cyclisme urbain s’adresse à tous.

La MEL invite les métropolitains à en profiter pour changer leurs habitudes et préférer le vélo pour leurs déplacements quotidiens, d’autant que plus de 60% des trajets réalisés par les métropolitains font moins de 3 kilomètres, soit moins de 15 minutes à vélo.

Comme chaque année, l’objectif de ce challenge est d’inviter les participants à parcourir le plus de kilomètres à vélo lors de leurs trajets du quotidien (travail, courses, école…) entre le 01 et le 30 juin 2020. Le challenge s’adresse à tous : entreprises, institutions, établissements scolaires, associations et particuliers.

Comment s’inscrire ?

Les participants sont invités à former une équipe et désigner leur capitaine. Dès aujourd’hui, le capitaine peut enregistrer le nom de son équipe sur l’application smartphone Naviki ou via le formulaire en ligne accessible sur le site internet de la MEL. Il y trouvera également un tutoriel vidéo et un kit de communication numérique avec toutes les infos sur le Challenge pour recruter et mobiliser son équipe. Cette année, une nouveauté, le capitaine pourra directement adresser des messages à son équipe pour « challenger » ses équipiers, dans le respect de la protection des données personnelles. Il recevra également une dotation en lots à redistribuer à ses coéquipiers à partir de la mi-juin.

Les participants sont eux invités à rejoindre l’équipe de leur choix dès que celle-ci est créée en s’enregistrant via l’application smartphone Naviki (Google Play ou App Store) ou sur le site naviki.org. Ensuite chaque trajet est enregistré sur l’appli Naviki ou saisi manuellement par les participants sur le site Naviki. Les trajets réguliers peuvent être pré-enregistrés puis réutilisés autant de fois que nécessaire.

La MEL accompagnera les métropolitains dans le processus d’inscription et tout au long de l’évènement.

Contact : challengevelo@lillemetropole.fr.

Pendant toute la durée du Challenge, les résultats seront disponibles en temps réel sur le site de la MEL et sur l’application Naviki (Google Play ou App Store)

En 2019, plus de 3 000 métropolitains ont participé au Challenge Métropolitain du Vélo parcourant en un mois plus de 540 000 kilomètres. Cette compétition amicale participe à la dynamique actuelle du développement du vélo dans la métropole lilloise. Au-delà de la compétition, le challenge métropolitain contribue à identifier les itinéraires les plus empruntés par les métropolitains afin d’organiser au mieux les aménagements cyclables à venir.

