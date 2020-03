Distribution du CHTI à Lille samedi 28 et dimanche 29 mars 2020

Le Chti fête ses 47 ans cette année, une grande distribution est prévue samedi 28 et dimanche 29 mars 2020 sur la place de la République de Lille. Le Chti est le guide des bonnes adresses de la métropole lilloise. Il constitue la référence lilloise et sa distribution représente le 2ème événement de la ville (le 1er événement étant la Braderie de Lille). Tous les ans, le Chti met sa renommée au service d’une grande cause. En 2020, Le Chti a décidé de soutenir l’association 111 des Arts de Lille, qui a pour but de soutenir la recherche fondamentale et clinique sur les tumeurs cérébrales pédiatriques, d’améliorer l’hospitalisation des jeunes, et de sensibiliser au cancer pédiatrique. Le Chti compte donc sur la générosité des lillois, comme chaque année, pour soutenir cette cause qui lui tient à cœur. Plusieurs concerts sont prévus dont un Virgin Radio.

Le guide des parents lillois, Chtite Canaille, fêtera cette année son 16ème anniversaire. Vous découvrirez grâce à ce guide tous les bonnes adresses et les bons plans pour vos enfants de 0 à 12 ans. Venez chercher votre Chtite Canaille avec eux et laissez-les profiter des activités qui leur seront proposées.

L’œuvre d’art transformée en œuvre caritative

L’antenne des 111 des Arts de Lille a été créée il y a deux ans, à l’initiative de deux familles ayant perdu récemment un enfant à cause du cancer : Justine et Paul-Émile. Pour la deuxième année consécutive, l’association organise une grande Exposition-Rencontre-Vente au cours de laquelle 111 artistes se réuniront pour vendre chacun 11 œuvres, au prix unique de 111 euros.

Un soutient véritablement local et lillois

En 2019, la vente de plus de 3000 œuvres a permis de faire un don total de 270 000 euros aux oncologues du service de Pédiatrie du Centre Oscar Lambret de Lille, où étaient soignés Justine et Paul-Émile, dans le but de soutenir la recherche médicale en onco-pédiatrie et d’adoucir l’hospitalisation des enfants.

Le Chti vous donne rendez-vous le samedi 28 et le dimanche 29 mars pour récupérer l’édition 2020 du guide et pour soutenir les 111 des Arts

Site internet du CHTI

Site internet « Les 111 des Arts Lille »

Source : Le Chti / Images : © Le Chti