Dimanche 31 octobre 2021, Accro Lille propose de l’accrobranche nocturne spécial Halloween

Dimanche 31 octobre 2021 à 20h, Accro Lille propose de l’accrobranche nocturne spécial Halloween au cœur du Parc de la Citadelle de Lille !



Accro Lille

Depuis 2018, à la place de l’ancien stade Grimonprez-Jooris, Accro Lille propose des parcours accrobranche accessibles à toute la famille !

6 parcours accrobranche, c’est ce que propose Accro Lille. 2 pour les enfants, 4 parcours pour les ados/adultes. Ils ont même une tyrolienne au-dessus de l’eau, sensations garanties ! Une activité originale en extérieur, pour profiter enfin du soleil et de la nature à proximité du centre-ville de Lille.

Santé et sécurité des accrobrancheurs

Afin de garantir la santé, la sécurité et surtout l’amusement des accrobrancheurs, plusieurs consignes générales devront être respectées. Elles seront affichées à l’entrée du parc, ainsi que sur les réseaux sociaux (Facebook & Instagram) et sur le site internet d’Accro Lille.

Gestes barrières :

– distance de 1 mètre 50 minimum entre les personnes,

– lavage approfondi des mains au gel hydroalcoolique mis à disposition,

– port d’un masque.

Pour accéder aux parcours d’accrobranche, vous devez être muni d’un Pass Sanitaire. Cette mesure concerne toutes les personnes à partir de 12 ans et 2 mois.

Infos pratiques

Accro Lille

Parc de la Citadelle (au croisement de l’allée du Train de Loos et de l’allée Paul Vallon)

Tarif : 25€ / personne, à partir de 1m40

Site internet Accro Lille

Mail : contact@accro-lille.fr

Téléphone : 09 72 33 00 16

Source et Image : DR / © Accro Lille