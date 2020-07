Dimanche 19 juillet 2020, la radio RCV 99fm organise Les Escales Musicales from Bali to Cali dans le Jardin Vauban !

Dimanche 19 juillet 2020 de 15h à 19h, la radio RCV 99fm (à Lille sur le 99 MHz & sur le DAB+) organise Les Escales Musicales from Bali to Cali dans le Jardin Vauban ! Installé dans un transat, vous profiterez d’un cocktail sonore tropico-lounge avec My Favorite Things, Swing A Ling, Hotel Bary, Que La Que H@y ! & HOT nonante neuf.



Infos pratiques

Prestation live sur RCV (99FM, DAB +, www.rcv99fm.org, appli RCV99FM).

Transats disposés et après chaque passage, nettoyés,

Gel Hydroalcoolique assuré,

Personnel de bord disponible si nécessité.

Source & image : DR – © RCV 99fm