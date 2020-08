Dès le lundi 24 août 2020, Kinepolis Lomme sera le seul cinéma de la région à projeter TENET en 70 mm !

La sortie d’un nouveau film de Christopher Nolan constitue toujours un événement majeur. TENET ne dérogera pas à la règle, étant sans conteste le film phénomène le plus attendu de la rentrée !



A cette occasion, Kinepolis Lomme sera le seul cinéma dans la région à proposer à ses spectateurs de vivre une expérience unique : découvrir ce film en version 70 mm, devenue la marque de fabrique de Christopher Nolan. Un format extra large et très peu utilisé, permettant une qualité d’image exceptionnelle. Kinepolis Lomme avait par ailleurs déjà proposé avec succès ce format en 2017, lors de la sortie de Dunkerque du même réalisateur…

Toujours à l’écoute des spectateurs prêts à vivre des moments cinématographiques intenses, Kinepolis Lomme proposera en plus de la version 70mm, les formats 4DX et Laser ULTRA (en VF ou VOST). Et pour les plus impatients, deux avant-premières seront proposées le lundi 24 et le mardi 25 août 2020 !

Synopsis

Muni d’un seul mot Tenet et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage international. Sa mission le projettera

dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais d’un renversement temporel…

Bande Annonce

Site internet de Kinepolis Lomme

Source & image : Kinepolis France