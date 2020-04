Dès le 28 avril 2020, Séries Mania propose 3 conférences inédites et interactives le mardi en Facebook Live

Le Festival Séries Mania propose à tous, dès le 28 avril 2020, d’assister à 3 conférences interactives, initialement prévues à Lille cette année. Ces conférences seront visibles en facebook live via la page officielle de Séries Mania afin de permettre au public d’interagir avec les intervenants.

Au programme

Mardi 28 avril 2020 à 19h – Les lieux de séries à New York, par Marion Miclet

Le point commun de Friends, Mad Men, Seinfeld, Girls et Daredevil : Big Apple ! Une conférence-quiz pour découvrir les séries à travers des photos de leurs lieux de tournage, et en savoir plus sur leur implantation dans la ville. Ou comment voyager depuis son canapé (et sans autorisation de déplacement dérogatoire) !

En partenariat avec les éditions Huginn & Muninn (livres et goodies à gagner)

Durée : 30 min

Rejoignez dès maintenant l’événement sur Facebook >>> cliquez ici !!!

Pour en savoir plus : Découvrir New York en séries (Marion Miclet – Ed. Huginn & Muninn)

Mardi 05 mai 2020 à 19h – Soigner son moral avec les séries, par Marianne Levy et Benoit Lagane

Les héros des séries peuvent nous inspirer pour lutter contre nos petits tracas quotidiens, un sujet particulièrement dans l’air du temps en cette période de confinement. Posez votre télécommande et échangez sur le sujet avec les intervenants. En partenariat avec les éditions Pygmalion Durée : 40 min

Pour en savoir plus : Ces héros qui ratent leur vie pour que tu réussisses la tienne (Marianne Levy – Ed. Pygmalion) Mardi 12 mai 2020 à 19h – Sapé comme jadis, par Yvane Jacob et l’INA

Une interview de l’autrice par Pauline Baduel (INA), avec de nombreuses illustrations animées et toujours la possibilité d’échanger avec l’intervenant. Enfilez votre plus belle tenue de confinement et posez vos questions ! En partenariat avec l’INA Durée : 30 min

Pour en savoir plus : Sapé comme jadis – 60 histoires de vêtements (et de gens importants) – (Yvane Jacob – Ed. Robert Laffont)

Source et image : DR / © Séries Mania