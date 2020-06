Depuis le 15 juin 2020, ilévia propose 100% de l’offre métro

Afin de répondre à la hausse progressive de fréquentation attendue, ilévia renforce son offre depuis le lundi 15 juin 2020. Celle-ci est significativement augmentée et est notamment portée à 100% pour le métro.

Métro

L’offre métro reprend à 100%, et ce tous les jours de la semaine. Les deux lignes de métro voient leurs fréquences augmenter et circulent sur une amplitude horaire habituelle.

L’heure supplémentaire du samedi soir fait son retour, avec un dernier départ de Gare Lille Flandres à 01h30 sur la ligne 1 au lieu de 00h30.

Tramway

Le tramway conserve la même fréquence que depuis le 02 juin 2020 avec, en journée du lundi au vendredi, une rame toutes les 5 min sur le tronc commun (entre Gare Lille Flandres et Croisé Laroche), et toutes les 10 min sur les branches Roubaix et Tourcoing. Le samedi, la fréquence est d’une rame toutes les 7 min sur le tronc commun et toutes les 14 min sur les branches Roubaix et Tourcoing.

Bus

Depuis le 02 juin 2020, toutes les lignes de bus circulent sur leur amplitude habituelle. Toutes les communes sont desservies. Le détail ligne par ligne est consultable sur le site ilevia.fr et sur l’application ilévia (Google Play & App Store).

Handipole, V’lille et les parkings relais

Les services Handipole, V’lille et les parkings relais sont, quant à eux, pleinement accessibles.

Recommandations sanitaires

ilévia invite les voyageurs à limiter l’usage des transports en commun et à respecter les consignes sanitaires transmises par le Gouvernement :

port du masque obligatoire, sous peine d’une amende de 135€,

se laver les mains très régulièrement,

tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,

saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades,

utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter,

respecter les gestes barrières.

Les mesures de nettoyage mises en place sur le réseau ilévia se poursuivent quotidiennement pour limiter la propagation du virus et dans un souci de protection des usagers et du personnel.

Source et images : DR – © ilévia