Depuis ce samedi 16 mai 2020, les Bateaux électriques et sans permis de Marin d’Eau Douce naviguent de nouveau sur la Deûle

Les Bateaux électriques et sans permis de Marin d’Eau Douce ont l’autorisation de reprendre leur activité. Depuis ce samedi 16 mai 2020, vous pouvez de nouveau naviguer sur la Deûle.

Marin d’Eau Douce

Que vous ayez 1 heure, 2 heures ou même une journée entière, que vous soyez entre amis, avec votre famille ou en couple, découvrez la Deûle et ses alentours comme vous ne les avez jamais vu ! Marin d’Eau Douce vous donne accès à 20 kilomètres de voies navigables sur la Deûle, le bras de la Barre et le bras de Canteleu sur des bateaux électriques et sans permis.

Infos pratiques

Marin d’Eau Douce Lille

La base nautique est située avenue Mathias Delobel – Parc de la Citadelle (à côté du Zoo et de Cita Parc)

Site internet de Marin d’Eau Douce Lille

Téléphone : 09 70 71 40 60

Source & photo : DR / © Marin d’Eau Douce