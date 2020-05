Depuis ce lundi 18 mai 2020, la MEL et ilévia distribuent des masques dans le métro

Pour accompagner la reprise du trafic, la Métropole Européenne de Lille (MEL) organise avec ilévia une distribution ponctuelle de masques depuis ce lundi, dans les principales stations du métro. Cette initiative est complétée par une distribution spécifique via des associations aux usagers les plus vulnérables afin de permettre à tous de respecter les nouvelles règles sanitaires.

En France, la reprise d’activité dans les transports publics s’est accompagnée de nouvelles règles sanitaires : port du masque obligatoire et distanciation physique en constituent le socle. Après une première semaine marquée par un retour progressif vers les transports publics de la métropole, la Métropole Européenne de Lille et son opérateur ilévia ont choisi d’accompagner ce retour vers les transports publics en rappelant les gestes barrières et en distribuant à partir de ce lundi des masques aux voyageurs qui n’en disposeraient pas, et tout particulièrement aux publics prioritaires. Les masques qui seront distribués à cette occasion ont été remis par le Gouvernement aux Autorités organisatrices des transports.

Une distribution à partir du 18 mai dans 7 stations de métro

Les 7 stations concernées par la distribution de masques sont situées à Lille, Lomme, Roubaix et Tourcoing. Ce sont celles qui concentrent le plus grand nombre d’usagers :

Eurotéléport,

Tourcoing Centre,

Saint Philibert,

Gare Lille Flandres,

Porte des Postes,

Hôtel De Ville,

République.

Les masques seront distribués par les Welcomers d’ilévia.

Des masques pour les usagers les plus fragiles des transports en commun

Pour compléter cette distribution directement sur le réseau, une opération solidaire se met en place pour une diffusion ciblée via des associations :

La Croix Rouge via le CROUS-Université de Lille pour les étudiants en situation de précarité,

L’ABEJ sur les lieux d’accueil ouverts pour les sans domicile fixe,

Wimoov, le partenaire conseil en mobilité d’ilévia pour les publics en insertion professionnelle.

Limiter ses déplacements et respecter les mesures mises en place

Si la sortie du confinement implique une reprise progressive de l’usage des transports en commun, la Métropole Européenne de Lille et ilévia incitent les métropolitains à limiter leurs déplacements et encouragent les entreprises à favoriser le télétravail pour leurs salariés lorsque cela est possible ou à modifier leurs horaires afin d’étaler l’heure de pointe sur le réseau ilévia.

Depuis le 11 mai 2020, un nouveau plan de transport adapté est en service avec une offre à 70% afin de répondre à la hausse progressive de fréquentation dans les transports en commun et réguler les flux de voyageurs. La Métropole Européenne de Lille a défini avec son opérateur ilévia plusieurs mesures mises en place dans les transports en commun : port du masque obligatoire, respect des gestes barrières et distanciation physique, mise à disposition de gel hydroalcoolique dans les principales stations et en agences, signalétique spécifique pour orienter les usagers, opération de désinfection et de nettoyage plusieurs fois par jour à bord des rames de métro, tramway et bus.

Source : MEL – Photo : DR – Zoom Sur Lille