[Déconfinement] Retour à l’école des enfants de grande section de maternelle le mardi 02 juin 2020.

Après l’accueil des élèves en élémentaires depuis le 14 mai, et le premier bilan qui en est dressé, Le Ministère de l’Éducation Nationale a décidé le retour à l’école des enfants de grande section de maternelle le mardi 02 juin 2020. Les groupes d’enfants seront ainsi limités à 10 élèves maximum.

Au regard des locaux disponibles, des enseignants reprenant l’école, l’Éducation Nationale a décidé l’organisation suivante qui a recueilli l’accord de la Ville de Lille :

Le directeur organise le contact avec les familles et organise les groupes de maximum 10 par classe. Les élèves de grande section seront accueillis soit dans leur école, soit dans l’école élémentaire de rattachement, si il reste des locaux disponibles, facilitant ainsi la liaison pédagogique avec le CP dans la perspective de préparer leur rentrée de septembre.

Comme pour les enfants des écoles élémentaires, seront accueillis en priorité :

– les élèves des parents à professions prioritaires (personnels soignants, personnels de secours et d’assistance, fonction publique locale, commerçants, enseignants, travailleurs sociaux).

– les élèves où les deux parents (ou le parent en cas de famille monoparentale) doivent impérativement être présents sur le lieu de travail et ce quotidiennement.

– les élèves ayant décroché pendant le confinement et ceux dont l’enseignant juge le retour à l’école comme prioritaire.

Pour les autres enfants d’âge maternel, seront maintenus les pôles d’accueil, pour les enfants des personnels soignants et de secours et d’assistance, à l’école Nadaud Briand Buisson, à l’école Kergomard et aux écoles Godart/Briquetterie. Il sera conseillé à chaque famille de privilégier un retour des grandes sections dans l’école d’origine.

La préoccupation de la Ville de Lille reste la sécurité sanitaire des élèves et dès lors de leur famille, des enseignants et de l’ensemble de la communauté éducative grâce à un respect strict des conditions du protocole sanitaire, et notamment de la distanciation sociale, et par une adaptation des activités périscolaires.



Source : Ville de Lille – Photo : © Zoom Sur Lille