[Déconfinement progressif] La Piétonisation du Centre-Ville et du Vieux-Lille est de retour les samedis et les 4 dimanches précédant Noël

Le dispositif de piétonisation du centre-ville lancé dès le 16 mai dernier est, comme cela était prévu dès son origine, maintenu tout le mois de décembre, les samedis ainsi que les dimanches pour lesquels une ouverture dérogatoire est autorisée. Les dimanches concernés par une ouverture dérogatoire sont les 29 novembre, 6, 13 et 20 décembre 2020.

Les 3 places et 22 rues (ou parties de rue) piétonnisées depuis le 16 mai 2020 :

3 places :

– Grand’Place

– Place Louise de Bettignies

– Place du Lion d’Or (de la place du Lion d’Or à la rue des Tours)

22 rues :

– Rue des Manneliers

– Rue Pierre Mauroy (entre la rue Faidherbe et la rue des Ponts de Comines)

– Rue de la Monnaie

– Rue des Arts

– Rue Saint Jacques

– Rue des Chats Bossus

– Rue de la Clef

– Boulevard Carnot (entre la rue des Arts et la place du Théâtre)

– Rue de la Grande Chaussée

– Rue Lepellettier

– Rue Basse

– Rue du Curée Saint Etienne

– Rue Esquermoise

– Rue des Poissonceaux

– Rue du Cirque

– Rue Bartholomé Masurel

– Rue Thiers (de la rue de la Chambre des Comptes à la rue Esquermoise)

– Rue Jean Jacques Rousseau

– Rue Doudin

– Rue des Trois Mollettes

– Rue de Weppes

– Rue Royale (entre la rue Léonard Danel et la rue Esquermoise)

Source : Ville de Lille et images : DR – © Zoom Sur Lille