[Covid-19] Une carte de Lille qui permet de localiser les commerces ouverts, ceux qui proposent des livraisons à domicile…

Mise en ligne hier, la cartographie des commerces lillois qui permet à chacun de savoir où s’approvisionner durant le confinement a dépassé les 1000 connexions en quelques heures.

Développée pour la Ville de Lille et le GAEL (Groupement des Acteurs Économiques de Lille Centre), par la start-up lilloise Dotmap (ex ‘Points in the City’), basée à Euratechnologies, cette carte permet de localiser simplement et rapidement les commerces qui restent ouverts, proposent des livraisons à domicile ou un retrait de commandes en boutique.

En partenariat avec le GAEL et la FLCAS (Fédération Lilloise du Commerce et de l’Artisanat et des Services), elle est mise à jour continuellement et offre à chacun la possibilité de retrouver tous les commerces disponibles (épiciers, boulangers, fleuristes, bouchers, traiteurs, pharmaciens…) et les marchés ouverts dans son quartier, ainsi que les services de livraison à domicile et de drive.

Les commerçants qui souhaitent figurer sur la carte peuvent également prendre directement contact avec le service Action économique de la Ville (actioneco@mairie-lille.fr) en transmettant les informations utiles (jours et heures d’ouverture, offres de livraison, de commandes et retraits en boutique…).

La carte est disponible :

– sur le site de la Ville de Lille

– sur le site du GAEL

Source : Ville de Lille – image : DR – © GAEL