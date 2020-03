[Covid-19] Quelques idées culturelles durant le confinement : visite virtuelle de la Citadelle, e-books, livrets-jeux, coloriages, concerts, tutos (alebrijes, percussions…)…

Pour permettre à chacun de continuer à profiter de l’offre culturelle lilloise sans sortir de chez soi, la ville de Lille et ses partenaires se mobilisent pour développer et promouvoir des contenus en ligne. Pour se divertir, se cultiver et occuper les plus jeunes, les structures culturelles lilloises regorgent de ressources numériques, accessibles sur internet et via les réseaux sociaux.

Bibliothèque Municipale

Des milliers d’e-books, des centaines de journaux et magazines, une offre de soutien scolaire et d’auto-formation, mais aussi plus de 6000 films de la médiathèque numérique d’Arte et 3000 concerts de la Cité de la musique et de la Philharmonie de Paris : c’est ce que la Bibliothèque Municipale de Lille propose gratuitement à ses abonnés sur son site internet.

L’inscription à la bibliothèque est gratuite pour les habitants de Lille, Hellemmes et Lomme. Elle est actuellement possible dans le cadre d’une demande en ligne de Pass Lille&moi (en choisissant l’option bibliothèque).

Site internet de la Bibliothèque Municipale

Facebook de la Bibliothèque Municipale

Instagram de la Bibliothèque Municipale

Palais des Beaux-Arts

Des anecdotes sur le palais et ses collections, les incontournables de Bosch, Donatello et Goya en audio-description, ou encore 28 chefs-d’œuvre expliqués aux enfants : le site internet du Palais des Beaux-Arts regorge de contenus passionnants.

On y trouve même des idées d’activités à faire à la maison autour du dessin d’observation.

Chaque jour, le musée partage également des photos, souvenirs, quiz et anecdotes sur ses réseaux sociaux.

Site internet du Palais des Beaux-Arts

Facebook du Palais des Beaux-Arts

Twitter du Palais des Beaux-Arts

Instagram du Palais des Beaux-Arts

Musée d’Histoire Naturelle

Le site internet du musée révèle l’histoire du lieu et propose de parcourir ses étonnantes collections, y compris celles qui ne sont pas exposées : celles d’ethnographie et de sciences et techniques.

Des coloriages sont également téléchargeables (plus d’infos dans notre article >>> cliquez ici !!!)



Site internet du Musée d’Histoire Naturelle

Facebook du Musée d’Histoire Naturelle

Instagram du Musée d’Histoire Naturelle

Archives Municipales

Les Archives Municipales mettent à disposition des milliers de documents anciens numérisés et classés par thèmes, six expositions virtuelles et des contenus historiques liés à l’actualité. En ce moment, elles reviennent par exemple sur l’élection du tout premier maire de Lille en 1790.

Site internet des Archives Municipales

Lille, Ville d’Art et d’hISTOIRE



Le service Ville d’art et d’histoire propose des livrets thématiques sur le patrimoine, des livrets-jeux pour les enfants ainsi qu’une série de coloriages sur les monuments lillois.

Plus d’infos sur le site de la Ville de Lille

Les Maisons Folie et le Flow

Connues pour le foisonnement de leurs activités participatives, les Maisons Folie et le FLOW mettent en place des rendez-vous récurrents sur leurs pages Facebook : chaque lundi, retour sur un événement passé; le mercredi, musique avec les play-lists proposées par la Bulle Café de la Maison Folie Moulins ou par des artistes associés aux trois structures; le jeudi, danse hip-hop avec un tuto proposé par le FLOW, et chaque dimanche, atelier créatif à faire en famille, comme à la Maison Folie Wazemmes !

Facebook de la Maison Folie Moulins

Facebook de la Maison Folie Wazemmes

Facebook du Flow

Visite virtuelle de la Citadelle de Lille



Franchissez les remparts et explorez la Citadelle depuis votre canapé ! Le Corps de Réaction Rapide France, qui occupe les lieux, propose une visite virtuelle très complète du chef-d’œuvre d’architecture militaire de Vauban.

Site internet de la Citadelle de Lille

Opéra de Lille

Les meilleurs moments de la saison 2019-2020 de l’Opéra sont accessibles en streaming :

The Indian Queen de Purcell, avec le Concert d’Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm >>> cliquez ici !!!

Trois contes de Gérard Pesson >>> cliquez ici !!!

Les Noces, variations d’après Mozart d’Arthur Lavandier, avec 300 enfants des ateliers Finoreille de l’Opéra de Lille >>> cliquez ici !!!

Site internet de l’Opéra

Orchestre National de Lille



L’ONL offre en ligne 4 symphonies de Mahler dirigées par Alexandre Bloch, ainsi que des vidéos sur les instruments de l’orchestre et des concerts racontés par des musiciens.

Site internet de l’Orchestre National de Lille

L’Aéronef

La chaîne Youtube de l’Aéronef compte de nombreux clips d’artistes locaux accompagnés par la salle de concert, comme Nouveaux Climats, Esplanades ou Jérémie Ternoy. Elle regroupe aussi toutes les vidéos du projet Aero Easy Tour : des reprises de Téléphone, -M- ou The Cure par des groupes régionaux et des établissements spécialisés.

Site internet de l’Aéronef

Youtube de l’Aéronef

Théâtre de Marionnettes du P’tit Jacques



Un spectacle de marionnettes à la maison ? C’est possible avec le Facebook du Théâtre le P’tit Jacques, tous les jours à 16h !

Des coloriages sont également téléchargeables (plus d’infos dans notre article >>> cliquez ici !!!)

Site internet du Théâtre de Marionnettes le P’tit Jacques

Facebook du Théâtre de Marionnettes le P’tit Jacques

lille3000

lille3000 vous propose de (re)découvrir quelques tutos dédiés à l’artisanat mexicain réalisés lors d’Eldorado, la dernière édition thématique de lille3000. A réaliser seul ou en famille, et ainsi occuper au mieux vos enfants !

Des coloriages sont également téléchargeables (plus d’infos dans notre article >>> cliquez ici !!!)

Site internet de lille3000

Facebook de lille3000

Twitter de lille3000

Youtube de lille3000

Tutos percussions « maison »

Envie de faire du bruit pour soutenir les personnels de soin et de secours ? Une intervenante en musique de la Ville de Lille propose sur sa chaîne Youtube des tutos pour jouer des percussions « maison » façon batucada !

Youtube de Jim Tucada

Un concours pour stimuler la créativité

Pour encourager les Lillois à s’approprier toutes ces propositions et à en imaginer d’autres, la ville de Lille lance un concours sur Instagram. Le concept ? Se (faire) filmer ou photographier en pleine séance de création (dessin, peinture, sculpture, photo, danse, musique, cuisine,..) puis poster son film ou sa photo avec le hashtag #leslilloisontdutalentalamaison. Chaque jour, l’ensemble sera relayé en story et la meilleure production publiée dans le feed Instagram de la Ville !

