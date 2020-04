[Covid-19] Le Samu Social de Lille lance une campagne de financement participatif pour les personnes SDF de la Métropole Lilloise.

Le Samu Social de l’arrondissement de Lille et ses partenaires associatifs organisent une levée de fonds via MyMoneyHelp pour les personnes Sans Domicile Fixes de la Métropole Lilloise.

Confronté à une situation inédite et d’une extrême gravité, le réseau associatif de la Métropole Lilloise, fédéré autour de la CMAO / SAMU Social de Lille, anticipe la crise de pénurie alimentaire qui menace les personnes sans domiciles fixes et lance sa campagne de Financement participatif.



situation des personnes sDF durant l’épidémie du COVID-19 :

Les SDF ne pourront bientôt plus subvenir à leur besoin primaire : manger.

Ils ont habituellement deux moyens principaux de subsistance :

– la mendicité, en argent comme en dons,

– l’aide des associations.

Toutefois, les mesures de confinement pour faire face à l’épidémie du COVID-19 ont bouleversé leur quotidien. Suite à l’interdiction officielle de circuler, les magasins sont désormais fermés et les rues sont vides. Les passants qui donnaient de l’argent sont confinés chez eux.

Les personnes sans-abri de la Métropole Lilloise se sont donc massivement tournés vers les associations pour faire face à cette nouvelle urgence. A ce jour, l’ensemble des personnes engagées sur le terrain continue d’œuvrer pour faire en sorte qu’aucun citoyen, même en situation de grande précarité, ne soit abandonné à lui-même.

Le professionnalisme du Réseau Associatif lui a permis de faire face et de s’adapter à cette situation exceptionnelle : tous les jours, des maraudes sont effectuées pour distribuer des repas tout en respectant les normes de sécurité du COVID-19.

Malheureusement, les problématiques s’accumulent. Les collectes en magasins ne sont plus autorisées, la surcharge de responsabilité épuise les stocks de nourriture et la durée du confinement laisse présager qu’ils ne pourrons bientôt plus satisfaire toutes les demandes.

Il est désormais vital d’agir et d’anticiper cette pénurie !

C’est pour cette raison que le Samu Social de Lille et l’ensemble de ses partenaires associatifs font appel à votre générosité et votre solidarité pour financer des repas.

Les Repas Solidaires : une campagne Crowdfunding

Ce vendredi 03 avril 2020, la CMAO (Coordination Mobile Accueil Orientation) aussi appelé le 115 – SAMU Social soutenu par un collectif de partenaires engagés, lance les Repas Solidaires, une campagne de Crowdfunding (campagne participative).

L’argent récolté servira à acheter de la nourriture aux personnes sans-abri de la Métropole Lilloise.

Les partenaires publics, quant à eux, se chargent déjà des dispositifs d’hébergement d’urgence ainsi que de l’accompagnement d’une autre partie des personnes précaires : celles qui disposent d’un abri mais demeurent tout de même confinées, isolées et incapables de s’occuper d’elles-mêmes.

Une levée de fonds officielle et sécurisée :

Dans cette période de crise très grave, vous êtes nombreux à vouloir faire un geste solidaire sans toujours savoir à qui ou comment donner.

En réunissant les principaux acteurs associatifs de la solidarité, les Repas Solidaires constitue la levée de fonds officielle la plus sécurisée de la Métropole Lilloise. Les organismes qui ont fédéré leur action avec celle de la CMAO sont les suivants :

Dans un souci de transparence, cette levée de fonds s’effectuera sur la plateforme : MyMoneyHelp, plateforme associative locale, partenaire officiel de l’initiative puisqu’elle s’engage à offrir les frais de sécurisation des transactions bancaires.

Les petits gestes contribuent toujours à de grandes actions collectives. Vos dons participeront donc aux financements suivants :

10€ = 1 journée de repas pour 1 personne,

70€ = 1 semaine de repas

La CMAO et ses partenaires visent une levée de fonds de 10 000€. La campagne durera 6 semaines : jusqu’au 15 mai 2020 et permettra de soutenir l’action des associations dans les 2 mois à venir.

Un geste solidaire défiscalisé

La CMAO étant une association reconnue d’intérêt général, votre don est éligible à la défiscalisation :

– pour les personnes physiques : 66% du montant du don,

– pour les entreprises : 60% du montant du don, dans la limite de 0,5% du CA ou 20 000 euros.

Il délivrera aussi les CERFA qui vous seront nécessaires pour cette défiscalisation.

Contribuez au financement d’un ou plusieurs repas en faisant un don libre sur la plateforme. Communiquez et partagez l’information autour de vous.

Agissons ensemble pour la dignité et l’accès aux besoins fondamentaux de chacun.

Contribution sur le site My Money Help >>> cliquez ici !!!

Source : Ville de Lille – Photo & image : DR