[Covid-19] La ville de Lille et Emmaüs Connect lance un appel à la solidarité pour lutter contre la précarité numérique

Les mesures de confinement rendent la lutte contre la précarité numérique plus essentielle encore qu’en temps normal. Pour les personnes isolées comme pour les familles dont les enfants poursuivent les études à la maison, disposer du matériel adéquat est une nécessité.

C’est pourquoi la Ville de Lille s’associe à Emmaüs Connect, avec l’appui des Centres Sociaux Connectés de Lille, pour lancer un appel aux dons en direction des entreprises et des particuliers afin de recueillir et redistribuer, dans les meilleurs délais, du matériel numérique en état de fonctionnement : tablettes, ordinateurs portables et smartphones, équipés de leur chargeur.

Afin d’en organiser efficacement la collecte, les propositions de dons doivent être adressées à : cslille@emmaus-connect.org.

Source et photo : DR – © Ville de Lille