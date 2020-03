Covid-19 : Impact sur le réseau Ilévia dès ce lundi 16 mars 2020

En raison des mesures prises par le Gouvernement (fermeture des établissements scolaires, des crèches, incitation au télétravail…), ilévia mettra en place un plan de transport adapté afin de garantir la meilleure continuité de services sur réseau de transports en commun de la MEL dès ce lundi 16 mars 2020.

Par conséquent, la fréquence des différents modes devra être réduite :

Métro

La fréquence du métro est modifiée avec une rame toutes les 2’30 minutes pour la Ligne 1 et toutes les 3 minutes pour la Ligne 2.

Tramway

Le tramway circulera également avec une fréquence modifiée : toutes les 7 minutes sur le tronc commun (entre Gare Lille Flandres et Croisé Laroche), et toutes les 14 minutes sur les branches Roubaix et Tourcoing.

Bus

De fortes perturbations sont à prévoir sur le réseau bus avec des fréquences modifiées et des amplitudes réduites.

Certaines lignes ne circuleront pas.

Toutes les lignes scolaires ne circuleront pas durant la période de fermeture des écoles, collèges et lycées.

durant la période de fermeture des écoles, collèges et lycées. Les pratiques évoluent dans les bus : La montée et la descente seront désormais possibles par toutes les portes .

. Les voyageurs sont invités à privilégier l’achat de titres de transport sur les distributeurs automatiques, en ligne sur le site ilevia.fr ou via le service M-Ticket sur l’application ilévia.

Le détail ligne par ligne est consultable sur le site ilevia.fr.



Agences commerciales

Trois agences seront fermées : Lille Place des Buisses, Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville, et Roubaix Eurotéléport.

Les autres agences restent ouvertes.



Mesures de nettoyage du réseau

Les mesures de nettoyage mises en place sur le réseau ilévia se poursuivent quotidiennement pour limiter la propagation du coronavirus.

Dans son communiqué, ilévia rappelle que la société mettra tout en œuvre pour assurer, dans les meilleures conditions possibles et dans le respect strict des consignes du ministère de la Santé, la continuité des services sur l’ensemble du réseau.

Source : Ilévia / Photo : Zoom Sur Lille