À la suite de la décision du Gouvernement de fermer les marchés couverts et non couverts, la Ville de Lille, bien qu’elle ait mis en place des dispositifs de sécurité jusqu’à présent respectés par les commerçants et les clients, a décidé de ne pas demander de dérogation et de fermer ses marchés, y compris les Halles de Wazemmes.

Source : Ville de Lille – Photo : © Zoom sur Lille