[Covid-19] État du trafic ilévia prévu à partir du lundi 30 mars 2020

Suite aux dernières annonces gouvernementales, l’ensemble des équipes d’ilévia sont mobilisées afin d’assurer une continuité de service publique et permettre la mobilité du personnel soignant et de tous ceux dont les déplacements sont indispensables à l’exercice d’activités essentielles. L’exploitant livre ainsi un état du trafic prévu à partir du lundi 30 mars 2020. Les voyageurs sont invités à consulter le site ilevia.fr et l’application ilévia pour suivre l’évolution du trafic en temps réel.

Métro

La fréquence du métro est modifiée avec une rame toutes les 4’20 minutes pour la Ligne 1 et toutes les 6 minutes pour la Ligne 2. Derniers départs s’effectuent de Gare Lille Flandres à 0h30.

Tramway

Le tramway circulera également avec une fréquence et une amplitude modifiée : toutes les 12 minutes sur le tronc commun (entre Gare Lille Flandres et Croisé Laroche), et toutes les 24 minutes sur les branches Roubaix et Tourcoing. Derniers départs s’effectuent à 21h40 depuis Gare Lille Flandres vers Tourcoing Centre; 21h55 depuis Gare Lille Flandres vers Roubaix Eurotéléport; 21h50 depuis Tourcoing Centre vers Gare Lille Flandres et 21h35 depuis Roubaix Eurotéléport vers Gare Lille Flandres.

Bus

Une offre de transport adaptée est mise en place sur le réseau bus avec des fréquences modifiées et des amplitudes réduites. Certaines lignes ne circuleront pas et en soirée, les lignes de bus ne circuleront pas au-delà de 22h. Le détail ligne par ligne est consultable sur le site ilevia.fr.

Les pratiques évoluent dans les bus : La montée et la descente se font uniquement par les portes du milieu ou de l’arrière .

et se font ou . Les voyageurs sont invités à privilégier l’achat de titres de transport sur les distributeurs automatiques, en ligne sur le site ilevia.fr ou via le service M-Ticket sur l’application ilévia.

Vélos

Le service V’lille reste accessible pour les utilisateurs.

Les abris vélos situés dans les P+R de St-Philibert, Les Prés, CHU Eurasanté et Don Sainghin sont fermés. Les autres abris-vélos continuent à fonctionner normalement.

P+R

Les parkings-relais de la MEL restent accessibles aux voyageurs du réseau ilévia dans le cadre des déplacements essentiels.

Transport sur Réservation et service Handipole

Ilévia assure une continuité du transport sur réservation et du service Handipole pour les déplacements essentiels conformément aux directives du gouvernement.

Agences commerciales

Fermeture des agences commerciales et espaces accueillant du public. Toutes les agences commerciales, accueil et service des objets trouvés sont fermés ainsi que les espaces recouvrements.

