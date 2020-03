[Covid-19] A Lille : ouverts, fermés, annulés, reportés…

Tous les rassemblements sont désormais interdits en France pour freiner la propagation du coronavirus, a annoncé samedi 14 mars 2020 le Premier Ministre. A noter que cet article sera mis à jour en fonction de l’actualité.



C’est ouverts :

Les magasins et marchés alimentaires (boulangerie, poissonnerie, boucherie…),

Les commerces indispensables dans les centres commerciaux (Carrefour et la pharmacie de Westfield Euralille, le Monoprix du centre Les Tanneurs…),

Les pharmacies,

Les banques,

Les bureaux de tabac et de presse,

Les stations-service,

Les parcs et jardins de Lille…

Les établissements culturels, sportifs et de loisirs fermés :

Piscine Marx Dormoy,

Piscine de Lille Sud,

Piscine de Fives

La Halle de Glisse,

Les Salles de Sport,

Les Bibliothèques,

Le Palais des Beaux-Arts de Lille,

Le Musée d’Histoire Naturelle,

Le Musée de l’Hospice Comtesse,

Le Conservatoire,

Les Écoles de Musiques

Le Centre d’Arts Plastiques et Visuels,

La Maison Folie de Moulins

La Maison Folie de Wazemmes

Le Grand Sud,

Le Flow,

L’Espace Le Carré,

Le Zoo,

La Ferme Pédagogique,

Les Cinémas,

Les Cafés,

Les Discothèques,

Les Restaurants,

Les commerces non essentiels,

Le Casino (salles de jeux),

L’Office de Tourisme de Lille,

Le Beffroi de l’Hôtel de ville de Lille

Cita-Parc…

Événements Annulés dans les principaux lieux de sortie

Le Festival Séries Mania est annulé (prévu du 20 au 28 mars 2020).

Gare Saint Sauveur – Le Maker Faire Lille 2020 est annulé (prévu du 03 au 05 avril 2020).

La Lille Fashion Week est annulé (prévu du 08 au 11 avril 2020).

La distribution du CHTI (animations/concert Virgin place de la République) est reporté ultérieurement (prévu du 28 au 29 mars 2020).

Le Video Mapping Festival à Lille est annulé (prévu le 03 avril 2020 – report le 02 avril 2021 – sous réserve).

Zénith de Lille

Le concert de M Pokora est annulé (prévu le 15 mars 2020)

Le concert de Christophe Maé est annulé ( prévu le 27 mars 2020). >>> vous pouvez vous reporter sur le Stade Pierre Mauroy, le 04 septembre 2020

Le spectacle « Une Nuit à Makala » est annulé (prévu le 27 avril 2020).

Le spectacle « Mon Premier Lac des Cygnes » est annulé (prévu le 07 juin 2020)

Opéra de Lille

Le spectacle 20 danseurs pour le XXème siècle (prévu les 14 & 15 mars 2020)

Le spectacle Coronis (prévu du 22 au 25 mars 2020)

Le spectacle Les Concerts du Mercredi (prévu les 18, 25 mars et 1er, 8 avril 2020)

Théâtre Sébastopol Lille

Le spectacle du Lac des Cygnes est annulé (prévu le 17 mars 2020)

Casino Barrière Lille

Le spectacle Les Chansonniers est annulé (au lieu du 22 mars 2020)

L’Aéronef

Le concert de Myrath est annulé (au lieu du 21 mars 2020)

Le concert de Cocorosie est annulé (au lieu du 29 mars 2020)

Le concert de Grandbrothers est annulé (au lieu du 01 avril 2020)

Le concert de The Bloody Beetroots est annulé (au lieu du 03 avril 2020)

Office de Tourisme de Lille

Visites-concert de l’Opéra du 18 mars au 01 avril 2020 annulées

Visite « 1 midi 1 site » Arts et Métiers du 17 mars annulée

Événements suspendus dans les principaux lieux de sortie

Zénith de Lille

Le spectacle du Cirque du Soleil « Corteo » est suspendu (au lieu du 16 au 19 avril 2020)

Casino Barrière Lille

Le concert Respect Tour – Hommage à Aretha Franklin est suspendu (au lieu du 21 mars 2020)

Événements Reportés dans les principaux lieux de Sortie

Zénith de Lille

Le concert de Ninho est reporté au 19 septembre 2020 (au lieu du 10 mars 2020)

Les concerts de Gims auront lieu le 25 et le 26 juin 2020 (au lieu du 11 & 12 mars 2020)

Le concert de Boulevard des Airs est reporté au 09 octobre 2020 (au lieu du 13 mars 2020)

Le spectacle Best of 80 est reporté au 17 juin 2020 (au lieu du 14 mars 2020)

Le concert de M Pokora est non maintenu – information prochainement (au lieu du 15 mars 2020)

Le concert de Dadju est reporté au 21 octobre 2020 (au lieu du 20 mars 2020)

Le concert de Christophe Maé est annulé au Zénith (27 mars 2020) >>> vous pouvez vous reporter sur le Stade Pierre Mauroy, le 04 septembre 2020.

Le concert de Nisha est reporté au 21 janvier 2021 (au lieu du 02 avril 2020)

Le concert de Vitaa et Slimane est reporté au 04 octobre 2020 (au lieu du 03 avril 2020)

Le concert de Metronomy est reporté au 06 octobre 2020 (au lieu du 07 avril 2020)

Le concert de Simple Minds est reporté ultérieurement (au lieu du 08 avril 2020)

Le ciné-concert Grease est reporté au 07 octobre 2020 (au lieu du 24 avril 2020)

Le concert de – M – Matthieu Chedid est reporté au 26 septembre 2020 (au lieu du 16 mai 2020)

Le concert de Stars 80 est reporté au 21 avril 2021 (au lieu du 28 mai 2020)

Théâtre Sébastopol

Les spectacles d’Inès Reg est reporté au 15 juin 2020 (au lieu du 11 mars 2020)

Le spectacle de Maxime Gasteuil est reporté au 05 juin 2020 (au lieu du 12 mars 2020)

Le spectacle Goldmen est reporté au 20 mai 2020 (au lieu du 13 mars 2020)

Le concert de Lenni Kim est reporté ultérieurement (au lieu du 15 mars 2020)

Le concert de Supetramp & Dire Straits est reporté ultérieurement (au lieu du 19 mars 2020)

Le spectacle de Elodie Poux est reporté au 02 juin 2020 (au lieu du 20 mars 2020)

Le spectacle de Sellig est reporté au 12 septembre 2020 (au lieu du 22 mars 2020)

Les spectacles Rock Ballet sont reportés ultérieurement (au lieu des 24 & 25 mars 2020)

Les spectacles de Jérémy Ferrari auront lieu le 16 et le 17 juin 2020 (au lieu du 26 & 27 mars 2020)

Le spectacle Peppa Pig est reporté au 03 juin 2020 (au lieu du 28 mars 2020)

Le spectacle d’Artus est reporté au 16 novembre 2020 (au lieu du 29 mars 2020)

Le spectacle de Kyan Khojandi est reporté au 25 octobre 2020 (au lieu du 31 mars 2020)

Le spectacle d’Anne Roumanoff est reporté au 10 septembre 2020 (au lieu du 04 avril 2020)

Théâtre du Casino Barrière Lille

Les spectacles Cubanista sont reportés ultérieurement (spectacles du 14, 20 mars & 10 avril 2020)

Le concert de Corneille est reporté ultérieurement (au lieu du 15 mars 2020)

Le spectacle Goldmen est reporté au 20 mai 2020 (au lieu du 13 mars 2020)

L’Aéronef

Le concert de Calypso Rose est reporté ultérieurement (au lieu du 13 mars 2020)

Le concert de Morcheeba est reporté au 09 septembre 2020 (au lieu du 14 mars 2020)

Le concert de Moon Hooch est reporté ultérieurement (au lieu du 17 mars 2020)

Le concert de Les Ogres de Barback est reporté au 28 mai 2020 (au lieu du 19 mars 2020)

Le concert de Charlie Cunningham est reporté ultérieurement (au lieu du 20 mars 2020)

Le concert Groove Sessions est reporté au 12 novembre 2020 (au lieu du 26 mars 2020)

Le concert de Tallisker est reporté ultérieurement (au lieu du 03 avril 2020)

Le concert de Dinonysos est reporté ultérieurement (au lieu du 04 avril 2020)

Le concert de Ooioo est reporté ultérieurement (au lieu du 09 avril 2020)

Le concert de Encore Heureux ! est reporté ultérieurement (au lieu du 10 avril 2020)

Le concert de Antoine Elie est reporté ultérieurement (au lieu du 10 avril 2020)

Le concert de Cigarettes After Sex est reporté ultérieurement (au lieu du 11 avril 2020)

Le Splendid

Tous les spectacles sont reportés jusqu’à nouvel ordre.

Le concert de Jason Brokerss est reporté le 12 septembre 2020 (au lieu du 13 mars 2020)

Le concert d’Asa est reporté ultérieurement (au lieu du 14 mars 2020)

Lille Grand Palais

Le salon Art Up aura lieu du 25 au 28 juin 2020 (au lieu du 05 au 08 mars 2020)

Le salon Immotissimo aura lieu du 12 au 14 juin 2020 (au lieu du 13 au 15 mars 2020)

Le salon Habitat – Viving aura lieu du 12 au 14 juin 2020 (au lieu du 13 au 15 mars 2020)

Les salons de l’Étudiant Formation et évolution professionnelle et Apprentissage, alternance et métiers est reporté ultérieurement (au lieu du 13 au 15 mars 2020)

Le salon Lille Auto Héritage est reporté du 11 au 13 décembre 2020 (au lieu du 17 au 19 avril 2020)

Gare Saint Sauveur

Le salon Emmaüs est reporté ultérieurement (prévu le 14 mars 2020)



Tennis Club Lillois Lille Métropole

Le Play In Chalenger 2020 est reporté ultérieurement (prévu du 23 au 29 mars 2020)

Le 111 des Arts – Lille

L’expo-vente d’œuvre d’art de l’association le 111 des Arts est reporté en octobre 2020 (prévu du 21 au 29 mars 2020)

Sources : Ville de Lille /Préfecture du Nord / Zénith de Lille / L’Aéronef / Théâtre Sébastopol / Le Splendid /Théâtre du Casino Barrière Lille / Lille Grand Palais / L’Office de Tourisme de Lille / Nuits d’Artistes / Les Nuits de la Filature – Illustration : © Archive Zoom Sur Lille