[Coupe du Monde Rugby France 2023] Le tirage au sort aura lieu le lundi 14 décembre 2020

Le tirage au sort de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 se tiendra lundi 14 décembre 2020 à 12h30 en direct du Palais Brongniart à Paris. Yann-Arthus Bertrand, Jean Dujardin, Christian Louboutin, Alice Renavand, Guy Savoy, Jean-Michel Wilmotte, se succèderont sur scène pour répartir dans 4 poules les 20 nations qui participeront à la 10ème édition de la Coupe du Monde de Rugby.

Six ambassadeurs de la France à l’International

Six ambassadeurs de la France à l’international assureront le tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde de Rugby. Par leurs talents dans les champs du cinéma, de l’architecture, de la mode, de la photographie, de la danse et de la gastronomie, ils incarnent la culture et l’identité de la France.

Yann-Arthus Bertrand : photographe et auteur du best-seller mondial « La Terre vue du Ciel », il poursuit son combat pour l’écologie à la tête de la fondation GoodPlanet.

Jean Dujardin : Oscar du meilleur acteur en 2012 pour son rôle dans The Artist de Michel Hazanavicius, il est le premier Français à obtenir cette récompense.

Christian Louboutin : créateur français, il est mondialement connu pour ses souliers aux semelles rouges et fait l’objet d’une exposition au Palais de la Porte Dorée.

Alice Renavand : membre du ballet de l’Opéra National de Paris, elle est nommée danseuse étoile en 2013, à l’issue d’une représentation du Parc d’Angelin Preljocaj.

Guy Savoy : 3 étoiles Michelin depuis 2002, son établissement parisien a été désigné en 2020 pour la 4ème fois « Meilleur restaurant au monde » selon le classement La Liste, faisant du chef français l’un des plus connus au monde.

Jean-Michel Wilmotte : grand architecte français, il a construit ou réhabilité des bâtiments dans le monde entier comme le Musée du Rijksmuseum à Amsterdam.

Le Tirage au sort en direct à 12h30

Le tirage au sort de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 est un événement unique qui va déterminer la physionomie de la prochaine compétition. Animé par la journaliste britannique Louise Ekland, il sera retransmis dans le monde entier. En France, le grand public pourra le regarder en direct sur W9, Infosport+, Franceinfo, beIN SPORTS et TMC. Dès 12h15, les fans du monde entier pourront se connecter à la page Facebook de France 2023 pour un live assuré par Astrid Bard depuis le Palais Brongniart avant de suivre en direct le tirage au sort. A l’issue, elle recevra Fabien Galthié, Raphaël Ibanez, Charles Ollivon, Romain Ntamack et Antoine Dupont pour recueillir leurs réactions. Enfin, une émission à destination de la Génération Z sera proposée sur la plateforme Twitch avec un live sur la chaine LeStream.

Mode d’emploi du tirage au sort

La Coupe du Monde de Rugby France 2023 sera disputée par 20 équipes, dont 12 sont automatiquement qualifiées après avoir terminé aux 3 premières places de leur poule lors de la Coupe du Monde de Rugby 2019. Ces 12 équipes ont été réparties dans les 3 premiers chapeaux (chapeaux 1, 2 et 3), en fonction de leur classement au World Rugby Men’s Rankings au 1er janvier 2020.

Les équipes seront tirées au sort pour déterminer la composition des 4 poules dans lesquelles elles se retrouveront. À l’exception de la France qui sera tirée en premier du fait de son statut de pays hôte, le premier chapeau à être tiré au sort sera le chapeau 5, tandis que les quatre équipes du chapeau 1 seront tirées au sort en dernier. La première équipe tirée au sort dans chaque chapeau sera placée dans la Poule A, la deuxième dans la Poule B, la troisième dans la Poule C et la quatrième dans la Poule D.

Les huit équipes restantes devront passer par le processus de qualification régional et seront réparties dans les chapeaux 4 et 5 en fonction de leurs résultats.

Le calendrier des matchs, précisant le jour, le lieu et l’heure de chacun des matchs sera annoncé à la fin du mois de février 2021.

au moins 4 matchs au stade pierre mauroy

La Coupe du Monde de Rugby France 2023 se déroulera du 08 septembre au 21 octobre 2023 et célèbrera le 200ème anniversaire du rugby. Les 48 matchs de la compétition se tiendront dans neuf stades, dix villes et métropoles hôtes. A cette occasion, au moins 4 matchs auront lieu au Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq !



Site internet de la Coupe du Monde de Rugby 2023

Sources: MEL / Rugby World Cup France 2023 / Photos & images : DR – © Rugby World Cup France 2023 / © Zoom Sur Lille